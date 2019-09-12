Сотни километров за минуты: в Европе показали новые "суперзаправки" для электрокаров

Проект Ionity, покрывающий сетью зарядных станций территорию Европы, на автосалоне во Франкфурте представил новое поколение сверхбыстрых зарядных станций мощностью 350 kW.

Новый тип зарядных станций (так называемых "суперчарджеров") позволяет за 10 минут зарядить аккумуляторы электромобиля на 300 км пути, сообщает издание The Driven.

Суперчарджер Ionity thedriven.io

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Кроме того, в Ionity улучшили интерфейс системы и добавили особенное светодиодное кольцо над каждым пунктом зарядки, которое может отображать информацию о доступности и ходе процесса с помощью разных режимов освещения.

В зависимости от цвета кольцо может также предупредить водителей о состоянии готовности зарядной станции и упростить ее использование в темноте.

Система управления зарядным кабелем также была переделана и теперь подается с верхней части зарядной башни, чтобы сделать обращение более комфортным.

В течение 18 месяцев на территории Европы появится более 200 суперчарджеров нового типа.

Напомним, что проект Ionity был основан компаниями BMW, Daimler, Ford и Volkswagen в 2017 году. Впоследствии корпорации Kia и Hundai инвестировали средства в него в 2019 году.

На данный момент проект Ionity запустил уже порядка 140 зарядных станций по всей Европе, и готовит к открытию еще 50. При этом зарядные станции Ionity отличаются высокой мощностью в 350 кВт и наиболее распространенной зарядной системой Combined Charging System, которая походит для большинства электромобилей.

К 2020 году в Ionity планируют расширить свою сеть по крайней мере до 400 зарядных станций и установить их на расстоянии 120 км одна од другой на главных автомагистралях Европы.

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