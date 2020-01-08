В Канаде создали "умный" электромотоцикл с рекордным запасом хода

Компания Damon Motorcycles из Канады создала электрический мотоцикл Hypersport, который получил запас хода в 480 км при условии использования в пределах города.

Об этом сообщает Electrek. Презентация электромотоцикла произошла на выставке Consumer Electronic Show (CES) в американском Лас-Вегасе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Электрический мотоцикл Damon Motorcycles Hypersport damonmotorcycles.com

Электробайк Damon Motorcycles Hypersport damonmotorcycles.com

Производитель обещает оснастить Hypersport аккумулятором емкостью 20 кВт*ч. В качестве сравнения в Damon Motorcycles приводят электрический мотоцикл LiveWire от Harley-Davidson, который оснащен батареей емкостью 14,4 кВт*ч. При этом его зарядка до 80% займет всего 20 минут, отмечает издание.

Мотоцикл Damon Motorcycles Hypersport damonmotorcycles.com

Презентация мотоцикла Damon Motorcycles Hypersport damonmotorcycles.com

Канадские инженеры обещают встроить в Hypersport электрический двигатель мощностью 200 лошадиных сил (150 кВт). С его помощью владельцы смогут разгоняться до 322 км/ч, уверяют создатели мотоцикла. Динамика разгона электробайка позволит ему набирать 100 км/ч за 3 секунды.

Электрический мотоцикл Hypersport damonmotorcycles.com

Электромотоцикл Hypersport damonmotorcycles.com

Hypersport также получил систему датчиков, радаров и камер CoPilot, которые следят за объектами вокруг мотоцикла, контролируя слепые зоны и оповещая водителя об опасности.

"Мы пытаемся изменить отрасль, решая проблемы безопасности, управляемости и комфорта, а также проблемы, которые сохраняются у всех, кто работает над созданием электрических мотоциклов", – заявил глава компании Джей Жиро изданию TechCrunch.

В дальнейшем Damon Motorcycles планирует выпустить стандартную версию Hypersport по цене от $25 тыс. При этом изначально покупателям будет доступна только лимитированная премиальная серия Hypersport в 25 единиц, которая поступит в продажу за $40 тыс.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал:

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