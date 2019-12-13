BMW показала сверхмощный электрический мотоцикл E-Power: фото и видео

Во Франции компания BMW показала функциональный прототип своего электрического мотоцикла E-Power. Испытания прошли во время закрытой презентации.
Об этом сообщает Motorcycle News. Для того, чтобы в дальнейшем байк поступил в серийное производство, инженерам нужно решить проблему с дальностью хода (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Электрический мотоцикл BMW E-Power
motorcycles.news
Во время испытаний прототип E-Power показал возможность разгона до 100 км/ч за 2,9 секунды, что всего 0,2 секунды уступает показателю бензинового мотоцикла BMW S1000 R. Издание отмечает, что переднюю часть прототип позаимствовал именно у этой спортивной модели, а заднюю – у модели R1200 RS.
Электрический мотоцикл BMW E-Power
motorcycles.news
Электрический мотоцикл BMW E-Power
motorcycles.news
Электрический мотоцикл BMW E-Power
motorcycles.news
Мощность двигателя мотоцикла составляет 136 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента при массе около 290 кг. Этой силовой установкой комплектуются гибридные автомобили 7-й серии с удлиненной колесной базой, которые BMW производит специально для Китая, подчеркивают авторы.
Электрический мотоцикл BMW E-Power
motorcycles.news
Электрический мотоцикл BMW E-Power
motorcycles.news
Электрический мотоцикл BMW E-Power
motorcycles.news
Движок мотоцикла питает батарея на 13 кВт. Аккумуляторный блок закреплен в центре рамы и совместим с быстрыми зарядными устройствами: за 30 минут E-Power заряжается на 90%.
Электрический мотоцикл BMW E-Power
motorcycles.news
Электрический мотоцикл BMW E-Power
motorcycles.news
Стоит отметить, что электробайк BMW не получил традиционных цепи либо ремня, посредством которых приводятся в движение колеса. Вместо этого конструкторы установили на электрический мотоцикл специальный вал, передающий мощность от двигателя на заднее колесо.
Электрический мотоцикл BMW E-Power
motorcycles.news
Электрический мотоцикл BMW E-Power
motorcycles.news
В перспективе перспективный мотоцикл может попасть в серийное производство, однако для этого конструкторам придется увеличить его запас хода хотя бы до 200-300 км, отметил глава BMW Motorrad Кристоф Лишка.
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