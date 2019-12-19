Легендарный дизайнер показал футуристический электробайк с огромным запасом хода

Дизайнер Пьер Тербланш из африканской компании BlackStone Tek показал электрический мотоцикл HyperTEK с запасом хода в 300 км и футуристическим дизайном.

Презентация прошла во время международной выставки мотоциклов и аксессуаров EICMA в Милане, сообщает CleanTechnica. Издание отмечает, что BST известна среди производителей мотоциклов качеством своих продуктов и множеством инженерных инноваций, поэтому от промышленной версии электробайка ожидают необычных решений.

Электрический мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

В свое время компания BST работала с Harley-Davidson, Lotus Cars, Ariel и Arch, но до сих пор не выпускала мотоциклы самостоятельно. При этом дизайнер Пьера Тербланш известен тем, что разработал культовые мотоциклы Ducati 888, а также Confederate Hellcat X132, Ducati Paul Smart 1000LE и Royal Enfield Himalayan, отмечают авторы издания.

Электрический мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

Электрический мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

Электрический мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

Внешний вид HyperTEK может не прийтись по вкусу почитателям стиля Ducati Supermono или 888, но покупатели однозначно оценят органический дизайн углеродной рамы, уверен производитель. Внешний вид электробайка также запоминается благодаря медному радиатору, ребристому алюминиевому мотору и гладкому заднему маятнику.

Электрический мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

Электрический мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

Электрический мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

"Там, где страсть к идее длится и никогда не угасает, мы углубляемся в бесконечные возможности, которые предлагает будущее, и приносим их в настоящее. Создание BST HyperTEK не случайно – это сумма частей, которые накопились за тысячи часов размышлений и делают невозможное возможным", – отмечает производитель.

Электрический мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

Электрический мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

Электрический мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

При этом издание отмечает, что если мотоцикл попадет в промышленное производство, то маловероятно, что он сохранит изначально заявленные спецификации. Сейчас BST HyperTEK оснащен мотором DHX Hawk 80 кВт (107 л.с.) с водяным охлаждением, а его батарея обеспечивает запас хода в 300 км на одной зарядке.

Электрический мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

Электрический мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

Электрический мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

Кроме того, производитель обещает, что на полную зарядку будет уходить не более 30 минут. Это весьма маловероятно, но все-таки возможно, комментируют авторы издания.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал:

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