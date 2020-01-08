У Канаді створили "розумний" електромотоцикл з рекордним запасом ходу

Компанія Damon Motorcycles з Канади створила електричний мотоцикл Hypersport, який отримав запас ходу в 480 км за умови використання в межах міста.
Про це повідомляє Electrek. Презентація електромотоцикла сталася на виставці Consumer Electronic Show (CES) в американському Лас-Вегасі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).
Електричний мотоцикл Damon Motorcycles Hypersport
damonmotorcycles.com
Електробайк Damon Motorcycles Hypersport
damonmotorcycles.com
Виробник обіцяє оснастити Hypersport акумулятором ємністю 20 кВт*год. В якості порівняння в Damon Motorcycles призводять електричний мотоцикл LiveWire від Harley-Davidson, який оснащено батареєю ємністю 14,4 кВт*год. При цьому він може заряджатися до 80% всього за 20 хвилин, зазначає видання.
Мотоцикл Damon Motorcycles Hypersport
damonmotorcycles.com
Презентація мотоцикла Damon Motorcycles Hypersport
damonmotorcycles.com
Канадські інженери обіцяють вбудувати в Hypersport електричний двигун потужністю 200 кінських сил (150 кВт). З його допомогою власники зможуть розганятися до 322 км/год, запевняють творці мотоцикла. Динаміка розгону електробайка дозволить йому набирати 100 км/год за 3 секунди.
Електричний мотоцикл Hypersport
damonmotorcycles.com
Електромотоцикл Hypersport
damonmotorcycles.com
Hypersport також отримав систему датчиків, радарів і камер CoPilot, які стежать за об'єктами навколо мотоцикла, контролюють сліпі зони та оповіщають водія про небезпеку.
"Ми намагаємося змінити галузь, вирішуючи проблеми безпеки, керованості і комфорту, а також проблеми, які виникають у всіх, хто працює над створенням електричних мотоциклів", – заявив глава компанії Джей Жиро виданню TechCrunch.
Надалі Damon Motorcycles планує випустити стандартну версію Hypersport за ціною від $25 тис. При цьому спочатку покупцям буде доступна тільки лімітована преміальна серія Hypersport в 25 одиниць, яка надійде в продаж за $40 тис.
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