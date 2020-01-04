"Холодный душ для фанатов": BMW анонсировала первый электрический мотоцикл

Компания BMW выпустит серийный электрический мотоцикл для езды в пределах города не раньше, чем через пять лет.

Об этом заявил генеральный директор BMW Motorrad Маркус Шрамм, сообщает Electrek. Издание отмечает, что заявление главы немецкого концерна стало "холодным душем" для всех, кто ожидал от компании скорого выпуска серийных электробайков.

Концепт электрического мотоцикла BMW insideevs.com

"Мировая аудитория BMW стремительно стареет, однако мы слишком поздно это поняли. Наши самые лояльные покупатели, на которых мы ориентировались 10 лет назад, семейные люди в возрасте от 30 до 50, сегодня не хотят покупать инновационные мотоциклы. Им нужна техника, которую они считали лучшей во времена своей юности", – отметил Шрамм.

При этом бизнесмен вынужден признать, что покупатели этого поколения или совершенно перестают приобретать их продукцию, или водят мотоциклы, купленные 10 лет назад. "Сейчас сложилась ситуация, когда нашими лучшими покупателями являются или люди в возрасте, или совсем юные ребята от 14 до 20 лет. Между двумя этими группами – огромная дыра, возникновение которой мы проморгали", – констатирует Шрамм.

В компании поняли, что миллениалы, которые родились с 1981 по 196 год, слишком сильно вовлечены в современные технологии, и не заинтересованы классической техникой BMW. Немецкий автогигант слишком поздно понял необходимость освоения рынка городских электрических мотоциклов, отмечают в компании.

"Я знаю, насколько важно привлечь внимание молодых. Мы знаем, что захотят наши клиенты через 5 лет – современную городскую мобильность. В городской среде использование электромотоциклов возможно уже сейчас, и в модельном ряду BMW они могут появиться в ближайшие 5 лет", – резюмировал глава BMW Motorrad. При этом Шрамм успокоил поклонников бренда и отметил, что не планирует начинать производство "125-кубовых скутеров"

Также в компании подчеркнули, что создание городского электромотоцикла не означает возможность появления аналогичной версии для спортивных или внедорожных моделей.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!