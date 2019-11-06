В Милане показали спортивный электробайк RevoNEX: фото и видео

На выставке EICMA в итальянском Милане тайваньская компания KYMCO показала концепт электрического мотоцикла RevoNEX.

Об этом сообщает Electrek. Издание отмечает, что новый электробайк унаследовал часть дизайнерских и технологических решений предыдущего мотоцикла компании, электрического супербайка SuperNEX (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электрический мотоцикл KYMCO RevoNEX electrek.co

Разработчики обещают, что RevoNEX сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,9 сек. Если водитель решит продолжить разгон, то скорость в 200 км/ч байк сможет развить за 8,7 сек.

Электрический мотоцикл KYMCO RevoNEX electrek.co

Электрический мотоцикл KYMCO RevoNEX electrek.co

К сожалению, представители компании KYMCO отказались раскрыть информацию о том, какая в мотоцикле будет батарея или какими запасом мощности он будет оснащен. Однако уже сейчас известно о 6-ступенчатой механической коробке передач, наличие которой соответствует концепции компании "управление скоростью демонстрирует искусство езды на мотоцикле".

Электрический мотоцикл KYMCO RevoNEX electrek.co

Электрический мотоцикл KYMCO RevoNEX electrek.co

Электрический мотоцикл KYMCO RevoNEX electrek.co

Электрический мотоцикл KYMCO RevoNEX electrek.co

RevoNEX также получит систему управления запуском KYMCO, которая помогает гонщикам каждый раз совершать "идеальный старт", контролируя тягу, благодаря чему водитель может сосредоточиться сугубо на движении. К сожалению, точные параметры и возможность купить электробайк появятся не раньше 2021 года

Электрический мотоцикл KYMCO RevoNEX electrek.co

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал:

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