Компания Revolt прекратила поставки бюджетного электробайка RV 400: что произошло

Индийская компания Revolt выставила на рынок бюджетный электрический мотоцикл RV 400 по цене порядка $1850, после чего из-за образовавшегося ажиотажа временно закрыла прием заявок.

Об этом сообщает Electrek. Авторы портала также отмечают, что на повышенный спрос повлияла политика компании, которая изначально предложила электробайк по цене в $50 в месяц (для того, чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электромотоцикл RV 400 revoltmotors.com

После анонса электромотоцикла Revolt предложила клиентам RV 400 по цене около $5 в месяц в течение 37 месяцев. Компания также предложила модель RV300 с более низкими характеристиками по цене около $42 в месяц. Доступная цена вызвала ажиотаж на рынке, после чего производитель временно прекратил прием заказов.

Электрический мотоцикл Revolt RV 400 разработали для конкуренции с мотоциклами объемом 150 куб. см. Байк получил аккумулятор на 3,25 кВ/ч с запасом хода в 156 км при максимальной скорости в 85 км/ч.

revoltmotors.com

revoltmotors.com

revoltmotors.com

"Я всегда любил бросать вызов устоявшемуся положению вещей. RV 400 способен подарить мобильность каждому желающему. Он также бросает вызов окружающему миру, причем для этого у него есть все, что нужно – мощность, стиль и эстетика, запас хода, инфраструктура зарядки аккумулятора, безопасность, звук и обслуживание", – заявил основатель компании Revolt Рахула Шарма.

Для создания электробайка Revolt начала работать в партнерстве с компаний Super SOCO, и RV400 действительно имеет общие черты с электрическими мотоциклами Super SOCO TC или TS. В дополнение к незначительным обновлениям панели кузова, RV400 использует двигатель с ременным приводом, в то время как модели Super SOCO TC и TS используют двигатель, встроенный в заднее колесо.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как бывший инженер компании Тесла решил производить электромотоциклы в Индии.

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