Винтаж и суперконденсаторы: в Европе показали экспериментальный городской мотоцикл

Компания Nawa во Франции показала концепт первого гибридного электрического мотоцикла с запасом хода в 300 км.

Об этом сообщает AutoBlog. Сама компания называет свое детище "первым городским" мотоциклом из-за системы рекуперации энергии торможения, эффективность которой вместо литий-ионных аккумуляторов обеспечивают суперконденсаторы.

Экспериментальный электромотоцикл на суперконденсаторах Nawa Racer designboom.com

Гибридный Nawa Racer сочетает батареи двух типов: классические, литий-ионные аккумуляторы и суперконденсаторы (ионисторы), которые могут заряжаться практически мгновенно сотни тысяч раз. Благодаря использованию суперконденсаторов при торможении мотоцикл собирает до 90% кинетической энергии и направляет обратно в аккумулятор. Это существенно повышает его запас хода при движении в пределах города, где разгоны постоянно чередуются с торможением.

Экспериментальный электромотоцикл на суперконденсаторах Nawa Racer designboom.com

В серебристом блоке мотоцикла, который виден на фото, под ионисторы отведена верхняя часть, под аккумуляторы – нижняя. Поскольку ионисторы изготовлены из углерода, они относительно недороги и весят всего 10 кг, но их добавление эквивалентно увеличению емкости аккумулятора на 65%. Чтобы получить такой же прирост обычным путем, аккумулятор пришлось бы сделать намного больше и тяжелее.

Экспериментальный электромотоцикл на суперконденсаторах Nawa Racer designboom.com

Используя емкость и функционал обоих источников энергии, Nawa Racer получит 300 км запаса хода. При этом до 100 км/ч мотоцикл сможет разогнаться меньше, чем за 3 с, благодаря двигателю мощностью порядка 100 лошадиных сил.

Экспериментальный электромотоцикл на суперконденсаторах Nawa Racer designboom.com

Среди отличительных черт мотоцикла можно также выделить ретро-футуристический дизайн, винтажную стилистику элементов отделки и заднее колесо без ступиц.

Рабочую версию прототипа покажут широкой публике в 2020 году в Лос-Анджелесе во время выставки CES 2020. При этом инженеры компании подчеркивают, что изначально мотоцикл создавался для демонстрации принципа эффективной работы суперконденсаторов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал:

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