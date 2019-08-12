Инженер из Тесла выпустит электромотоцикл для индийского рынка: ТОП-5 фактов о Prana

Бывший инженер компании Тесла планирует производить электромотоциклы в Индии. Начать производство хотят в октябре-ноябре 2019 года.

Индиец Моханраджем Рамасами, много лет проработавший в компании Илона Маска и проживший 20 лет в Калифорнии, по возвращению в Индию задумал масштабный проект, сообщает Autocar Рro.

Выпускать электрический мотоцикл будут на базе компании Srivaru Motors, расположенной в Коимбаторе (Индия). Электромотоцикл будет назваться Prana и станет первым в Индии в своем роде.

Autocar Рro

Prana будет разгоняться до 60 км/ч за менее чем 4 секунды, на полной зарядке будет проезжать до 250 км. Его максимальная скорость будет превышать 100 км / ч, а пробег на полной зарядке фиксированной литий-ионной батареи составит 126 км. Но так же предусмотрено, что максимально возможная дальность пробега в одном из четырех режимов езды составит 250 км.

Относительно цен производители пока точных ориентиров не называют. Известно лишь, что Prana попадет в средний ценовой диапазон и будет сопоставим по цене с обычным среднем "топливным" мотоциклом.

Для начала их будут выпускать до 30 тыс. единиц в год. Но со временем Srivaru Motors планирует расширять производство и начать выпускать его и в других городах. В планах компании выпуск 200 тыс. единиц ежегодно. На эту цифру компания рассчитывает выйти за полтора года с момента выхода первой модели с конвейера.

Уровень локализации производства на начальном этапе составит 70%, но в дальнейшем ее планируют увеличить.

ТОП-5 фактов об электромотоцикле от экс-инженера Тесла:

Первый электромотоцикл в Индии

Разгоняется до 60 км/ч за 4 секунды

Максимальная скорость более 100 км/ч

Пробег без подзарядки - до 250 км

70% производства будет проходить внутри страны

Ранее OBOZREVATEL сообщал об экологических транспортных инициативах Индии. Правительство страны объявило планах полностью перевести национальную железную дорогу на возобновляемую энергию. Притом, что национальный железнодорожный оператор является крупнейшим в Индии потребителем электрической энергии, его полный переход на "зеленые" источники энергии приведут в существенному уменьшению выбросов СО2.

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