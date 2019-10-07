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7 октября • обновлено в 18:15
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/ Электротранспорт

Porsche показала процесс сборки "убийцы Tesla": впечатляющее видео

17.1т Читать материал на украинском

Компания Porsche показала процесс сборки своего люксового электромобиля марки Taycan на заводе в немецком городе Штутгарт.

Видео с демонстрацией создания электрокара доступно в YouTube. Получасовой ролик включает в себя все этапы производства машины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Porsche Taycan

Porsche Taycan

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Видео начинается с этапа сборки кузова электромобиля, и заканчивается процессом скрупулезной проверки зазоров готовой машины. Отдельного внимания заслуживает момент, на котором трансмиссия соединяется с основной конструкцией электрокара.

Сейчас завод Porsche, расположенный в районе Цуффенхаузен города Штутгарт, является главным местом сборки Taycan. На данный момент на заводе работает порядка 1500 человек, однако немецкий концерн планирует нанять еще 500 сотрудников.

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Стоит отметить, что сначала Porsche хотела производить порядка 20 тысяч электромобилей Taycan в год, однако впоследствии анонсировала увеличение поставок из-за повышенного спроса среди покупателей.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что после того, как Tesla Model S побила рекорд Porsche Taycan на трассе Нюрбургринг, руководство немецкого автогиганта заявило, что у компании в запасе есть более мощная версия спорткара.

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Тема
Электротранспорт
Место
Германия Штутгарт
Теги
электромобили Porsche Tesla Green Oboz
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Юг Руси
Юг Руси
А на сколько впечатляет видео по сборке "Таврии"... Мммм!!! ))))
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