Porsche показала процесс сборки "убийцы Tesla": впечатляющее видео

Компания Porsche показала процесс сборки своего люксового электромобиля марки Taycan на заводе в немецком городе Штутгарт.

Видео с демонстрацией создания электрокара доступно в YouTube. Получасовой ролик включает в себя все этапы производства машины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Porsche Taycan

Видео начинается с этапа сборки кузова электромобиля, и заканчивается процессом скрупулезной проверки зазоров готовой машины. Отдельного внимания заслуживает момент, на котором трансмиссия соединяется с основной конструкцией электрокара.

Сейчас завод Porsche, расположенный в районе Цуффенхаузен города Штутгарт, является главным местом сборки Taycan. На данный момент на заводе работает порядка 1500 человек, однако немецкий концерн планирует нанять еще 500 сотрудников.

Стоит отметить, что сначала Porsche хотела производить порядка 20 тысяч электромобилей Taycan в год, однако впоследствии анонсировала увеличение поставок из-за повышенного спроса среди покупателей.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что после того, как Tesla Model S побила рекорд Porsche Taycan на трассе Нюрбургринг, руководство немецкого автогиганта заявило, что у компании в запасе есть более мощная версия спорткара.

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