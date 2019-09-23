Знаменитые Porsche Panamera и Cayenne станут электрическими: что об этом известно

Компания Porsche планирует в будущем полностью поменять концепцию своих бестеллеров, Cayenne и Panamera, и превратить их в электромообили.
Об этом сообщил финансовый директор компании Porsche Лутц Мешке, пишет издание Electrive. Также в компании планируют частично электрифицировать культовый Porsche 911, ставший одним из символов гламурного образа жизни после сериала "Californication".
Porsche Cayenne и Porsche Panamera
zigwheels.com
Стоит отметить, что компания демонстрирует крайне осторожный оптимизм в отношении "электрического" будущего своих самых знаменитых моделей - генеральный директор компании Оливер Блум рассматривает аккумуляторы в качестве питания для своих электромобилей лишь с 2025 года.
"И даже тогда мы планируем их выпуск в очень небольших сериях", - отметил он.
Руководство немецкого автопроизводителя также рассматривает концепцию электрификации следующего поколения 718 Boxster и 718 Cayman.
Porsche 718 Boxster
motor1.com
Porsche 718 Cayman
porschesouthbay.com
По данным пресс-службы компании, соответствующие прототипы уже проходят испытания, причем если Porsche останется довольна тестами 718 серии, то она будет запущена уже в 2022 году.
Кроме того, Porsche уже решила с начала следующего десятилетия выпустить следующее поколение Macan в формате электрокара.
Porsche Macan
motor1.com
Кроссовер будет основан на архитектуре PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Audi, и будет оснащен технологией 800 В.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в компании Porsche решили "поставить на место Tesla" при помощи своего самого быстрого электрокара.
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