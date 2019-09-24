Спорткар Tesla попытался побить рекорд Porsche: драматический финал

Прототип электрокара Model S версии P100D+ от компании Tesla не смог побить рекорд электромобиля Porsche Taycan на гоночной трассе Нюрбургринг.
Об этом сообщает портал CarAdvice. Авторы нашли видео, на котором спорткар Tesla буксируют с трассы при помощи эвакуатора.
Tesla Model S
cnet.com
После того, как видео с эвакуацией Tesla разошлось по соцсетям, в компании заявили о временном прекращении заездов и возвращении на Нюрбургринг через месяц.
Dear real car enthusiasts of all stripes:— TeslaCharts (@TESLAcharts) September 19, 2019
You’ve just had your realization. Understandably, you don’t quite believe what happened. How can he flat out lie and cheat like that? Don’t worry, you aren’t alone. Welcome to $TSLAQ. pic.twitter.com/EoDSolbOTf
Вероятно, вынужденный перерыв как раз связан с поломкой Model S в модификации Plaid, которая способна продемонстрировать рекордное время на треке.
Говорят, кстати, что тонировка вызвана отсутствием интерьера: внутри есть только гоночный "ковш" и каркас безопасности.
С новой силовой установкой электрокар способен, по словам Tesla, проехать Нюрбургринг за 7 минут 20 секунд, что на 22 секунды быстрее результата Porsche Taycan Turbo.
В следующем месяце Model S P100D+ Plaid попытается улучшить результат заезда до 7 минут и 7 секунд — уровня таких серьёзных суперкаров, как Porsche 911 GT3 RS и Mercedes-AMG GT R Pro.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как эксперты провели тест Tesla против Porsche: достоинства электромобилей сравнили на видео.
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