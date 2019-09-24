Спорткар Tesla попытался побить рекорд Porsche: драматический финал

Прототип электрокара Model S версии P100D+ от компании Tesla не смог побить рекорд электромобиля Porsche Taycan на гоночной трассе Нюрбургринг.

Об этом сообщает портал CarAdvice. Авторы нашли видео, на котором спорткар Tesla буксируют с трассы при помощи эвакуатора.

Tesla Model S cnet.com

После того, как видео с эвакуацией Tesla разошлось по соцсетям, в компании заявили о временном прекращении заездов и возвращении на Нюрбургринг через месяц.

Dear real car enthusiasts of all stripes:



You’ve just had your realization. Understandably, you don’t quite believe what happened. How can he flat out lie and cheat like that? Don’t worry, you aren’t alone. Welcome to $TSLAQ. pic.twitter.com/EoDSolbOTf — TeslaCharts (@TESLAcharts) September 19, 2019

Вероятно, вынужденный перерыв как раз связан с поломкой Model S в модификации Plaid, которая способна продемонстрировать рекордное время на треке.

Говорят, кстати, что тонировка вызвана отсутствием интерьера: внутри есть только гоночный "ковш" и каркас безопасности.

С новой силовой установкой электрокар способен, по словам Tesla, проехать Нюрбургринг за 7 минут 20 секунд, что на 22 секунды быстрее результата Porsche Taycan Turbo.

В следующем месяце Model S P100D+ Plaid попытается улучшить результат заезда до 7 минут и 7 секунд — уровня таких серьёзных суперкаров, как Porsche 911 GT3 RS и Mercedes-AMG GT R Pro.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как эксперты провели тест Tesla против Porsche: достоинства электромобилей сравнили на видео.

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