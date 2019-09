Спорткар Tesla попытался побить рекорд Porsche: драматический финал

Прототип электрокара Model S версии P100D+ от компании Tesla не смог побить рекорд электромобиля Porsche Taycan на гоночной трассе Нюрбургринг.

Об этом сообщает портал CarAdvice. Авторы нашли видео, на котором спорткар Tesla буксируют с трассы при помощи эвакуатора.

После того, как видео с эвакуацией Tesla разошлось по соцсетям, в компании заявили о временном прекращении заездов и возвращении на Нюрбургринг через месяц.

