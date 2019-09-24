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24 сентября • обновлено в 08:09
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Спорткар Tesla попытался побить рекорд Porsche: драматический финал

1.2т Читать материал на украинском

Прототип электрокара Model S версии P100D+ от компании Tesla не смог побить рекорд электромобиля Porsche Taycan на гоночной трассе Нюрбургринг.

Об этом сообщает портал CarAdvice. Авторы нашли видео, на котором спорткар Tesla буксируют с трассы при помощи эвакуатора.

Tesla Model S

Tesla Model S

cnet.com

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После того, как видео с эвакуацией Tesla разошлось по соцсетям, в компании заявили о временном прекращении заездов и возвращении на Нюрбургринг через месяц.

Вероятно, вынужденный перерыв как раз связан с поломкой Model S в модификации Plaid, которая способна продемонстрировать рекордное время на треке.

Говорят, кстати, что тонировка вызвана отсутствием интерьера: внутри есть только гоночный "ковш" и каркас безопасности.

С новой силовой установкой электрокар способен, по словам Tesla, проехать Нюрбургринг за 7 минут 20 секунд, что на 22 секунды быстрее результата Porsche Taycan Turbo.

В следующем месяце Model S P100D+ Plaid попытается улучшить результат заезда до 7 минут и 7 секунд — уровня таких серьёзных суперкаров, как Porsche 911 GT3 RS и Mercedes-AMG GT R Pro.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как эксперты провели тест Tesla против Porsche: достоинства электромобилей сравнили на видео.

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Тема
Электротранспорт
Место
Германия
Тег
электромобили
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