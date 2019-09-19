Самый быстрый электрокар: в Porsche рассказали, как "поставят на место" Tesla

После того, как Tesla Model S побила рекорд Porsche Taycan на трассе Нюрбургринг, руководство немецкого автогиганта заявило, что у компании в запасе есть более мощная версия спорткара.

Об этом сообщает издание Car and Driver со ссылкой на заявление вице-президента Porsche Стефана Векбаха, который заверил экспертов в том, что соревнование между электромобилями еще не окончено.

Porsche Taycan S caranddriver.com

В качестве "туза в рукаве" Porsche может выставить на гонку Porsche Taycan Turbo S, который позволит компании побить рекорд конкурентов из США, составляющий 7 минут 42 секунды.

Taycan Turbo S обладает мощностью 751 л.с. (560 кВт) и крутящим моментом 1049 Нм против 671 л.с. (500 кВт) и 849 Нм у обычной Turbo версии.

При этом система управления трансмиссией во время езды снижает мощностью обеих моделей до 616 л.с. (460 кВт), поэтому дополнительная мощность Turbo S может быть недоступна на большей части 20 километровой трассы Нюрбургринг.

Также эксперты отмечают, что модифицированная версия Tesla Model S, по слухам, способна проехать трассу примерно за 7:23 - на 19 секунд быстрее, чем Taycan.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что эксперты провели тесты электромобилей Tesla и Porsche, после чего сравнили достоинства электромобилей.

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