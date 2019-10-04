"Убийца рабочих мест": руководство Porsche рассказало про будущее Taycan

Руководство компании Porsche заявило, что в связи с повышенным спросом на новый электрокар Taycan было решено увеличить его производство.

Об этом сообщает профильное издание Electrek. При этом в концерне подчеркивают, что новый электрокар "вовсе не является убийцей рабочих мест".

Porsche Taycan thedrive.com

После дебюта Taycan хорошо зарекомендовал себя во время испытаний на гоночном треке, что вызвало повышенный спрос. Руководство Porsche отмечает, что уже более 20 тысяч клиентов внесли предоплату за гоночный электромобиль. При этом количество предзаказов превысило 30 тысяч авто.

Компания решила увеличить производство новых электромобилей, при этом расширяя количество рабочих мест на своем заводе и в штаб-квартире в Штутгарте-Цуффенхаузене. Увеличить свою производственную мощность Porsche планирует уже ко второму кварталу 2020 года.

"С Taycan мы показываем, что электронная мобильность отнюдь не убийца рабочих мест. Скорее, мы подчеркиваем его будущую жизнеспособность, особенно в сегменте спортивных автомобилей. Кроме того, более 32 000 заявок показывают, насколько велик интерес к формированию будущего спортивного автомобиля вместе с нами", — заявил член Исполнительного совета по персоналу и социальным вопросам Porsche Андреас Хаффнер.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как рабочие крупных автоконцернов устроили забастовку, обвиняя электромобили в сокращении рабочих мест.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!