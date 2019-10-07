Porsche показала процес створення "вбивці Tesla": приголомшливе відео

Компанія Porsche показала процес створення свого люксового електромобіля марки Taycan на заводі в німецькому місті Штутгарт.

Відео розмістили в мережі YouTube. Автори продемонстрували всі етапи виробництва машини (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Porsche Taycan

Ролик починається зі створення кузова й закінчується процесом скрупульозної перевірки шпарин готової машини. Окремої уваги заслуговує момент, на якому трансмісія з'єднується з основною конструкцією електрокара.

Завод Porsche, розташований в районі Зуффенгаузен міста Штутгарт, є головним місцем виробництва Taycan. Сьогодні на заводі працює близько 1 500 осіб, проте німецький концерн планує найняти ще 500 співробітників.

Варто зазначити, що спочатку Porsche хотіла виробляти майже 20 тисяч електромобілів Taycan на рік, проте згодом анонсувала збільшення поставок через підвищений попит серед покупців.

Раніше OBOZREVATEL розповів, що після того, як Tesla Model S побила рекорд Porsche Taycan на трасі Нюрбургринг, керівництво німецького автогіганта заявило, що у компанії в запасі є більш потужна версія спорткара.

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