Рабочие крупных автоконцернов обвинили электромобили в своих бедах: что произошло

Рабочие General Motors начали забастовку из-за планов концерна перейти на производство электромобилей, поскольку те проще в сборке и требуют меньше людей для их создания.

Об этом сообщает телеканал CNBC. По данным журналистов, сейчас к акции протеста присоединились около 48 тысяч работников концерна.

Забастовка рабочих связана с планами компании со временем отказаться от производства бензиновых двигателей и полностью сосредоточиться на производстве электромобилей. Представители профсоюзов подчеркивают, что электрокарам необходимо меньшее количество деталей для сборки, у них более простая трансмиссия и меньше узлов сборки в сравнении с бензиновыми авто, поэтому их создание требует меньшего количества персонала.

Протесты рабочих General Motors также поддерживают коллеги из концерна Hundai. По словам главы профсоюза Ха Бу-Янга, переход компании на электромобиль может сократить рабочие места в корейском автопроизводителе на 70%.

"Электромобили - это катастрофа и абсолютное зло. Мы очень нервничаем из-за них", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что даже умеренный переход автопроизводителей на электрокары может привести к тому, что к 2030 году 75 тысяч работников автопромышленности в Германии останутся без работы.

Генеральный директор Ford Джим Хакетт, обсуждая электрические двигатели с инвесторами в 2017 году, сказал инвесторам, что переход на электрические может сократить время, необходимое для создания электромобиля, на 30% по сравнению с обычными автомобилями. Его оптимизм не разделяют лидеры профсоюзов, которые уже сейчас отмечают на проблему сокращения рабочих мест.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как руководство немецкого концерна Daimler, в состав которого входит компания Mercedes-Benz, заявило об остановке всех будущих разработок бензиновых двигателей.

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