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13 февраля • обновлено в 14:45
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/ Электротранспорт

Общественный транспорт в Украине предложили перевести на водород

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Украина может перевести свой общественный транспорт на водород, пользуясь примером Европы, которая уже использует автобусы на топливных элементах.

Об этом в интервью Kosatka.Media заявил эксперт по возобновляемым источникам энергии, директор Института возобновляемой энергетики НАН Украины Степан Кудря. По словам ученого, в развитых странах существуют не только автобусы, но даже электрички на водороде.

Водородный автобус Toyota Sora

Водородный автобус Toyota Sora

pinimg.com

Новости
В Европе появились "зеленые" автобусы на водороде

"Сейчас транспорт на водороде работает по технологии, как транспорт на сжатом газе метане – баллоны на крыше. Но это не совсем эффективно с точки зрения коэффициента преобразования энергии. Лучше это делать в топливных элементах – их КПД 60-80%. А КПД двигателя внутреннего сгорания – максимум 40%", – подчеркивает эксперт. По его словам, "в этом направлении уже работают".

В Украине развитие электротранспорта уже идет, и в дальнейшем можно ожидать новые наработки в этой сфере, подчеркнул Кудря. "Электрический транспорт будет от бензинового отличаться тем, что вместо аккумулятора будет устанавливаться топливный элемент и баллоны", – уточнил он.

Ученый напомнил, что в Германии уже ходят электрички на водороде, поскольку "это дешевле, чем прокладывать линии электропередач". "В Канаде, в основном, большие грузовые автомобили работают на водороде, на топливных элементах", – уверен Кудря.

Эксперт также рассказал, что государственная политика Южной Кореи предусматривает переход на "зеленую" энергию, для чего будет построено 23 завода для производства водорода. Благодаря этому ежегодно страна будет выпускать 6,1 млн авто на водороде.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал:

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Теги
Green Oboz электромобили
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А гужевой транспорт еще экологически будет....ыщо и удобрение для рапса будет.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Недавно же писали, что будут энергию из свёклы добывать)
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