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10 сентября • обновлено в 06:35
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В Европе появились "зеленые" автобусы на водороде: все подробности

2.2т Читать материал на украинском

Компания FlixBus анонсировала первые тесты междугородних автобусов с водородными топливными элементами в Европе и представила соответствующий план действий.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, который отмечает, что проект будет осуществляться в сотрудничестве с немецкой компанией Freudenberg Sealing Technologies для достижения 100% нейтральности влияния своего транспорта на окружающую среду до 2030 года.

В Европе появились "зеленые" автобусы на водороде: все подробности

curbed.com

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Авторі проекта утверждают, что транспорт на топливных элементах сможет проехать не менее 500 километров на одной заправке, а дозаправка будет длиться до 20 минут (так как вместо дизеля вводится водород).

Гибридная система, которая сочетает электрический аккумулятор и топливные элементы, станет практичной для тяжелых транспортных средств, которые рассчитаны на дальние расстояния, поскольку транспорт, работающий на исключительно электрических двигателях, все еще не может преодолевать большие расстояния.

По данным компании, в прошлом году FlixBus уже начал активизировать охрану окружающей среды, тестируя междугородные автобусы, полностью работающие на электроэнергии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярные производители авто вложились в масштабный европейский проект.

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Тема
электрокары
Место
Германия
Тег
альтернативная энергетика
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CARGO 100
CARGO 100
"В Европе появились "зеленые" автобусы ..." Смотришь, скоро и "человечки" зелёные придут европе помогать - арабов в стойло ставить ...
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
CARGO 100, странные у тебя ассоциации, но это ладно, грешно смеяться над больными людьми. Важно другое: а в это время на россии встречают робота Федю, с трудом запущенного со второй попытки ! Как говорится, почувствуйте разницу: кто-то о людях думает и экологии, а кто-то о роботах. Россия - страна роботов !
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