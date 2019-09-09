В Европе появились "зеленые" автобусы на водороде: все подробности

Компания FlixBus анонсировала первые тесты междугородних автобусов с водородными топливными элементами в Европе и представила соответствующий план действий.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, который отмечает, что проект будет осуществляться в сотрудничестве с немецкой компанией Freudenberg Sealing Technologies для достижения 100% нейтральности влияния своего транспорта на окружающую среду до 2030 года.

curbed.com

Авторі проекта утверждают, что транспорт на топливных элементах сможет проехать не менее 500 километров на одной заправке, а дозаправка будет длиться до 20 минут (так как вместо дизеля вводится водород).

Гибридная система, которая сочетает электрический аккумулятор и топливные элементы, станет практичной для тяжелых транспортных средств, которые рассчитаны на дальние расстояния, поскольку транспорт, работающий на исключительно электрических двигателях, все еще не может преодолевать большие расстояния.

По данным компании, в прошлом году FlixBus уже начал активизировать охрану окружающей среды, тестируя междугородные автобусы, полностью работающие на электроэнергии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярные производители авто вложились в масштабный европейский проект.

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