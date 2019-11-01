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1 ноября • обновлено в 11:23
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/ Электротранспорт

В Лондоне начнут использовать автобусы на водороде: как они выглядят

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На улицах Лондона в 2020 году появится 34 низкопольных автобуса H2.City Gold на водородных топливных элементах от португальской компании CaetanoBus.

Об этом сообщает издание Electrive по итогам выставки Busworld Europe 2019. При этом издание отмечает, что автобус работает на элементах, которые используют в серийном водородном авто Toyota Mira (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Низкопольный автобус на водородных элементах H2.City Gold

Низкопольный автобус на водородных элементах H2.City Gold

caetanobus.pt

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CaetanoBus будет выпускать автобусы H2.City Gold в двух вариантах длины – на 10,7 и 12 м, при чем как с левым, так и с правым расположением руля. Для оптимизации пространства водородные элементы было решено расположить на крыше.

Водородный автобус CaetanoBus H2.City Gold

Водородный автобус CaetanoBus H2.City Gold

caetanobus.pt

По данным инженеров, запаса водорода хватает на пробег до 400 км. На дозаправку необходимо менее 10 минут.

Водородный автобус CaetanoBus H2.City Gold

Водородный автобус CaetanoBus H2.City Gold

caetanobus.pt

Силовая установка Fuel Cell от Toyota Mirai имеет мощность 60 кВт и работает в паре с электромотором Siemens номинальной мощностью 180 кВт. В автобусе также есть небольшая аккумуляторная батарея LTO. Устанавливаются мосты марки ZF.

Водородный автобус CaetanoBus H2.City Gold

Водородный автобус CaetanoBus H2.City Gold

caetanobus.pt

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания FlixBus анонсировала первые тесты междугородних автобусов с водородными топливными элементами в Европе.

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Тема
Электротранспорт
Место
Великобритания
Теги
электромобили Green Oboz
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
А где автобусы великоскрепной страны? Нано технологии где? Закончились очередными мультиками Путлера. Вот вам и ваша нефть, засуньте ее себе в зад, москали.
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