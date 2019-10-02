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2 октября • обновлено в 14:00
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Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

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В Монако на яхт-шоу показали концепт экологической суперяхты "Аква" для миллиардеров, которая работает на жидком водороде и в качестве выхлопа выбрасывает в окружающую среду чистую воду.

Про разработанную нидерландской компанией Sinot яхту сообщает издание Mirror. 111-метровое судно может развить максимальную скорость в 17 узлов (порядка 32 км/ч) и обладает запасом хода в 6000 километров.

Вид сверху на яхту Aqua

Вид сверху на яхту Aqua

sinot.com

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"В каждом проекте я бросаю вызов себе и своей команде, чтобы превзойти самих себя. Для развития Aqua мы черпали вдохновение в образе жизни проницательного, дальновидного владельца, гибкости и универсальности воды и передовых технологий. В настоящее время это всего лишь концепция, но мы надеемся, что наша работа проложит путь к более экологичному будущему для индустрии суперяхт", — заявил дизайнер Сандер Синот.

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта получила футуристический дизайн, изогнутую верхнюю палубу и объединяет в себе высокотехнологичные элементы хайтек-декораций с классическими интерьерными решениями. Всего на судне можно расположить порядка 30 членов экипажа и 14 гостей, к услугам которых будут тренажерный зал, комната гидромассажа, кинотеатр и каскадный бассейн на поверхности.

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Внутри яхта разбита на пять палуб, которые соединяются винтовой лестницей в центре и техническими лифтами. На нижней палубе есть доковые станции для лодок и гидроциклов.

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

В трюме судна расположены два вакуумных резервуара, где при температуре -253 градуса по Цельсию хранится жидкий водород. Во время работы он при помощи особых топливных элементов генерирует электроэнергию, при этом яхта в качестве выхлопа производит чистую воду.

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Яхта для эко-миллиардеров: в сети показали впечатляющие фото и видео

sinot.com

Благодаря особой силовой установке такое судно производит минимум шума и вибраций. Инженеры уверены, что готовая модель сможет претендовать на звание самой тихой яхты в мире.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL рассказывал про роскошную яхту "Селена", которая принадлежит другу Путина Олегу Дерипаске, на которую владелец потратил миллиард рублей.

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Тема
Электротранспорт
Место
Монако
Теги
альтернативная энергетика Экология Green Oboz
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