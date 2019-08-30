Бронетехника будущего: армия США готовит революцию в тяжелой технике

В США ученые из Центра управления боевыми возможностями армии США (GVSC) работают над проектом по использовании водорода в качестве топлива для танков и другой военной техники.

Об этом сообщает издание Defence Blog со ссылкой на данные Исследовательской лаборатории армии США.

Инженеры отмечают, что водородные топливные элементы вырабатывают электроэнергию тихо, эффективно и без загрязнения. Также они более энергоэффективны, чем двигатели внутреннего сгорания, и водород, используемый для их питания, можно добывать из различных источников: подойдет любая жидкость на водной основе, начиная с кофе и заканчивая мочой.

Танк армии США на улице Багдада

Более того, существующие виды топлива, такие как бензин, пропан и природный газ, также могут быть использованы для извлечения водорода.

При этом исследователи отмечают - хоть технология водородных топливных элементов уменьшает наносимый окружающей среде ущерб, она в первую очередь направлена на снижение зависимости от нефти.

Немаловажным фактором также является скрытность водородных элементов, которые во время работы не производят дым, шум, запах и так далее.

Создаваемые на основе водородных элементов силовые агрегаты способны обеспечить ряд преимуществ для будущих танков, среди которых высокий крутящий момент, тихая мобильность; акустические и тепловые преимущества, а также снижение веса боевой машины.

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