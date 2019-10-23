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23 октября • обновлено в 05:42
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Hundai показала водородный транспорт, сделанный в стиле поездов времен "Великой депрессии"

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Автомобильный концерн Hyundai в Южной Корее показал первый концепт грузовика на водородных топливных элементах.

Об этом сообщает The Driven. Технологическая новинка получила кодовое название HDC-6 Neptune и будет показана 29 октября в США.

Дизайн грузовика HDC-6 Neptune

Дизайн грузовика HDC-6 Neptune

thedriven.io

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В качестве вдохновения дизайнеры Hundai использовали поезда 30-х годов, созданные в стиле Streamline Moderne. Особенностью streamline-дизайна стали длинные горизонтальные линии, скругленные обтекаемые формы и массивные гладкие поверхности.

Вдоль боковой линии HDC-6 Neptune идет светящаяся голубая линия, которая также намекает на топливную систему концепта. В салоне вместо лобового стекла установлен огромный проекционный дисплей с дополненной реальностью, в него же интегрирована вся передняя и приборная панель.

Концепт кабины HDC-6 Neptune

Концепт кабины HDC-6 Neptune

thedriven.io

Концепт-кар HDC-6 Neptune назвали в честь древнеримского бога морей Нептуна, что символизирует единение с природой и отсутствие вредных выбросов в ходе эксплуатации. Учитывая внешность и стилистику грузовика, скорее всего, Hyundai оснастит его искусственным интеллектом и системой автономного управления.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США ученые из Центра управления боевыми возможностями армии США (GVSC) работают над проектом по использовании водорода в качестве топлива для танков и другой военной техники.

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Тема
Электротранспорт
Место
Южная Корея
Теги
Green Oboz электромобили
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