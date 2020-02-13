Громадський транспорт в Україні запропонували перевести на водень

Україна може перевести свій громадський транспорт на водень, користуючись прикладом Європи, яка вже використовує автобуси на паливних елементах.

Про це в інтерв'ю Kosatka.Media заявив експерт з поновлюваних джерел енергії, директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України Степан Кудря. За словами вченого, в розвинених країнах існують не тільки автобуси, але навіть електрички на водні.

Водневий автобус Toyota Sora pinimg.com

"Зараз транспорт на водні працює за технологією, як транспорт на стиснутому газі метані – балони на даху. Але це не зовсім ефективно з точки зору коефіцієнта перетворення енергії. Краще це робити в паливних елементах – їх ККД 60-80%. А ККД двигуна внутрішнього згоряння – максимум 40%", – підкреслює експерт. За його словами, "в цьому напрямку вже працюють".

В Україні розвиток електротранспорту вже йде, і в подальшому можна очікувати на нові напрацювання в цій сфері, підкреслив Кудря. "Електричний транспорт буде від бензинового відрізнятися тим, що замість акумулятора буде встановлюватися паливний елемент і балони", – уточнив він.

Вчений нагадав, що в Німеччині вже ходять електрички на водні, оскільки "це дешевше, ніж прокладати лінії електропередач". "У Канаді, в основному, великі вантажні автомобілі працюють на водні, на паливних елементах", – впевнений Кудря.

Експерт також розповів, що державна політика Південної Кореї передбачає перехід на "зелену" енергію, для чого буде побудовано 23 заводи для виробництва водню. Завдяки цьому щорічно країна буде випускати 6,1 млн авто на водні.

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