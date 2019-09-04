Солнечная энергия подешевела в несколько раз: названы причины

Несмотря на то, что производство одного мегаватта (МВт) солнечной энергии десять лет назад стоило $300, сейчас оно приблизилось цене ветряных и газовых электростанций на уровне $50.

Об этом говорится в отчете международной организации Solar Power Europe (SPE), которая провела мониторинг глобальных рыночных перспектив отрасли.

По данным SPE, сейчас по всему миру планируется создание электростанций, которые хотят довести стоимость одного МВт/ч солнечной энергии до $20, причем сами станции с каждым годом становятся все больше: в Абу-Даби недавно был запущена станция мощностью 1,2 ГВт, а Египет планирует строить солнечные электростанции мощностью 2,3 ГВт в течение двух лет.

При этом в Европе солнечные электростанции зачастую все еще не окупаются без государственных субсидий, отмечает генеральный директор компании Aventron Антуан Миллиулд, чей концерн сейчас работает над созданием солнечной батареи с шестью панелями мощностью 6,5 МВт на крыше швейцарского распределительного центра Aldi.

Солнечная электростанция в городе Базель, Швейцария bzbasel.ch

"Неуклонно снижающиеся производственные затраты на солнечную энергию гарантируют, что аппетит к конкурентоспособной солнечной энергии в настоящее время быстро растет. Современные компании все больше стремятся удовлетворить свои потребности на 100% за счет возобновляемых источников энергии", - отмечают эксперты SPE.

"В 2018 году во все мире было установлено 104 ГВт солнечных станций, а это около $30 млрд инвестиций только в модули. К 2050 году минимум 50% всей электроэнергии на Земле будет производиться солнечными электростанциями, и это будет самый дешевый вид генерации, а кое-где в мире это уже так", - подчеркивает Евгений Варягин, глава консорциума Rodina - Enerparc AG.

Аналитики также напоминают, что электроэнергетические компании взимают с потребителей дополнительные надбавки за пользование сетью, что увеличивает цену на электроэнергию, получаемую из сети, независимо от того, была ли она произведена с использованием воды, солнца, ветра, газа или ядерной энергии, и осложняет процесс удешевления электроэнергии для конечного пользователя.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что инвестировать в солнечную энергетику необычайно выгодно, поясняя на простом примере

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