Сонячна енергія подешевшала в кілька разів: названі причини

Незважаючи на те, що виробництво одного мегавата (МВт) сонячної енергії десять років тому коштувало $300, зараз воно наблизилося до ціни вітряних і газових електростанцій на рівні $ 50.

Про це йдеться в звіті міжнародної організації Solar Power Europe (SPE), яка провела моніторинг глобальних ринкових перспектив галузі.

За даними SPE, зараз по всьому світу планується створення електростанцій, які хочуть довести вартість одного МВт/год сонячної енергії до $20, причому самі станції з кожним роком стають все більше: в Абу-Дабі нещодавно був запущена станція потужністю 1,2 ГВт, а Єгипет планує будувати сонячні електростанції потужністю 2,3 ГВт протягом двох років.

При цьому в Європі сонячні електростанції часто все ще не окупаються без державних субсидій, відзначає генеральний директор компанії Aventron Антуан Мілліулд, чий концерн зараз працює над створенням сонячної батареї з шістьма панелями потужністю 6,5 МВт на даху швейцарського розподільного центру Aldi.

Сонячна електростанція в місті Базель, Швейцарія bzbasel.ch

"Неухильне зниження виробничих витрат на сонячну енергію гарантує, що апетит до конкурентоспроможної сонячної енергії в даний час швидко зростає. Сучасні компанії все більше прагнуть задовольнити свої потреби на 100% за рахунок поновлюваних джерел енергії", - відзначають експерти SPE.

"У 2018 році по усьому світі було встановлено 104 ГВт сонячних станцій, а це близько $30 млрд інвестицій тільки в модулі. До 2050 року мінімум 50% всієї електроенергії на Землі буде создаватися сонячними електростанціями, і це буде найдешевший вид генерації, а де-не-де в світі це вже так", - підкреслює Євген Варягін, глава консорціуму Rodina - Enerparc AG.

Аналітики також нагадують, що електроенергетичні компанії стягують зі споживачів додаткові надбавки за користування мережею, що збільшує ціну на електроенергію, одержувану з мережі, незалежно від того, чи була вона зроблена з використанням води, сонця, вітру, газу або ядерної енергії, і ускладнює процес здешевлення електроенергії для кінцевого користувача.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що інвестувати в сонячну енергетику надзвичайно вигідно, пояснюючи на простому прикладі

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