«Очень скоро»: Буданов анонсировал крупный обмен пленными с Россией

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина и Россия в настоящее время ведут диалог преимущественно по вопросам обмена пленными. По его словам, стороны готовят ещё один крупный обмен, который может состояться уже в ближайшее время.

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РБК-Украина отмечает, что Буданов сделал это заявление в интервью в эфире телемарафона. Он также сообщил, что переговоры о прекращении войны сейчас не ведутся, поскольку Россия не соглашается остановить боевые действия на линии фронта.

Новый обмен

Буданов рассказал, что недавно Украина и Россия уже провели обмен пленными. Кроме того, накануне Дня Независимости Украины с территории Беларуси вернули ещё людей.

"Кстати, вот недавно был один обмен, затем ко Дню Независимости еще людей вернули с территории Беларуси. Ну, и очень скоро состоится еще один крупный обмен", — сказал глава Офиса президента.

По словам Буданова, именно вопрос обмена пленными сейчас является одним из основных направлений контактов между Украиной и Россией.

Дальнейший диалог

Буданов также заявил, что Украина продолжает искать варианты решения ситуации на море. "Я думаю, что очень скоро все увидят переговоры, но это будет касаться в большей степени технической стороны и подготовки к чему-то масштабному, к чему, надеюсь, когда-нибудь мы придем", – уточнил он.

В то же время глава Офиса президента отметил, что Россия категорически не хочет прекращать войну против Украины на линии фронта и переходить к мирным переговорам. Поэтому пока контакты между сторонами сосредоточены на отдельных практических вопросах, в частности на возвращении военнопленных.

Как сообщал OBOZ.UA:

24 августа состоялся второй этап очередного обмена военнопленными. Украина вернула домой десять военных – бойцов ВСУ и Национальной гвардии Украины, которые защищали страну на Донецком направлении и ранее считались пропавшими без вести. Военных вернули в Украину через территорию Беларуси в рамках специального этапа обмена.

19 августа Украина и Россия провели очередной масштабный обмен пленными. В рамках договоренностей домой возвращаются защитники Украины, находившиеся в российском плену, среди которых военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии и пограничники.

75-й обмен между Украиной и страной-агрессором состоялся 5 июня. В тот день домой вернулись 185 военнослужащих и один гражданский украинец. Освобожденные защитники участвовали в боевых действиях на различных направлениях фронта, а самому старшему из них исполнилось 62 года.

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