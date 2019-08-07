Инвестировать в солнечную энергетику необычайно выгодно: поясняем на простом примере

Зарубежные и украинские компании активно вкладывают средства в развитие генерации электроэнергии из солнца. В Украине уже работают по "зеленому" тарифу 514 промышленных солнечных электростанций.

Для многих бизнесменов – это простой и понятный инструмент инвестиций. Почему же так происходит – в материале OBOZREVATEL.

По информации Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, за 6 месяцев 2019 года солнечные электростанции выработали 1265 млн кВт*час, что сэкономило больше 500 тыс. тонн угля при производстве электроэнергии ТЭС. Только за последние пять лет инвесторы вложили порядка 1,8 млрд евро в этот бизнес.

Факт 1. "Зеленый" тариф

В Украине действует один из самых высоких в Европе тарифов на зеленую генерацию. Ставка зеленого тарифа привязана к евро, поэтому размер получаемой прибыли не зависит от инфляции. Так, если украинская или зарубежная компания успела открыть промышленную солнечную станцию до конца 2019 года, то:

- 0,16 евро за 1кВт*час для солнечных станций, расположенных на крыше

- 0, 15 евро за 1кВт*час для наземных солнечных электростанций

Факт 2. Низкие эксплуатационные расходы

Для обслуживания промышленной солнечной электростанции нет необходимости держать большой технический персонал. Всего лишь несколько человек способны поддержать работу крупной СЭС. К тому же, конечный продукт не нуждается в хранении, он экологически чистый и не требует обработки и утилизации отходов.

Факт 3. Быстрая окупаемость

Как правило, при хороших условиях и невысокой стоимости подключения к сети окупаемость солнечной станции мощностью 1 мВт может составит 3-4 года. В среднем, же речь идет о 4-5 годах окупаемости. Во многом этот срок зависит от типа и качества оборудования. При выборе качественных солнечных панелей, которые имеют высокий уровень КПД, солнечная станция останется прибыльной даже в долгосрочной перспективе.

Зеленый тариф

Факт 4. Значительный срок службы оборудования

На века, конечно, не получится. Но вот качественные солнечные панели могут прослужить и больше 50 лет, в среднем, а инверторы без замены – более 25 лет. Дождя солнечные станции не боятся, также, как и снега, и даже града.

Факт 5. Независимость от локальных электрических сетей

Вкладывать деньги в промышленные солнечные электростанции интересно будет и предприятиям, которые сильно зависят от нестабильной работы местных электрических сетей. В этом случае появится возможность не только стабильно снабжать компанию электроэнергией, но и экономить и зарабатывать на электричестве. Нужно также учитывать, что разместить солнечную электростанцию можно и на земле, непригодной для хозяйственной деятельности.

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