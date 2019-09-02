Инженеры научились добывать солнечную энергию с помощью рыб: как это работает

Немецкие инженеры разработали проект "двойного использования земли", в рамках которого хотят установить солнечные панели на фермах по выращиваю рыб и креветок.

Об этом сообщает пресс-служба Института солнечных энергетических систем Фраунхофера (Fraunhofer ISE), который известен своими идеями по интеграции "зеленой энергетики" в сельскохозяйственные процессы.

Эксперты компании утверждают, что объединение солнечной энергетики и мощностей агропромышленных комплексов позволит увеличить эффективность использования территории на 40%.

Ферма по разведению креветок во Вьетнаме ise.fraunhofer.de

При этом стоит отметить, что принцип монтажа генерирующих энергию солнечных панелей над аграрными объектами известен c 80-ых годов под названием агрофотовольтаика.

Проект института под кодовым названием SHRIMPS предлагает создать в дельте вьетнамской реки Меконг сеть коммерческих водоемов по выращиванию креветок, накрытых солнечными панелями

Примечательно, что фермы по разведению рыб и креветок в любом случае накрывают куполами из соображений экологической и санитарной безопасности, создавая своего рода "теплицы", защищающие процесс от переносимых животными и птицами болезней. Однако теперь инженеры Fraunhofer ISE предлагают оснастить эти купола солнечными панелями.

Согласно расчетам, солнечная электростанция мощностью 1МВт на креветочной ферме позволит уменьшить выброс СО2 на 15 тысяч тонн в год и сократит потребление воды на 75%.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кении водоросль-убийцу сделают неиссякаемым источником энергии.

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