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11 декабря • обновлено в 13:57
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/ Солнечная энергетика

Лазеры и нанотехнологии: в Украине научились резко увеличивать мощность солнечных панелей

1.1т
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В Украине при помощи лазерной технологии научились вдвое повышать мощность солнечных панелей.

Об этом рассказал автор технологии и глава компании Novinano Ярослав Гнилицкий, пишет Лига.Tech. По словам инноватора, в Украине подобного оборудования нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Иллюстрация работы лазерного резака

Иллюстрация работы лазерного резака

media.licdn.com

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Ученые смогли устранить серьезный недостаток солнечных панелей

"Сердцем" технологии украинца является фемтосекундный лазер, который работает на уровне атомов и молекул, что позволяет напрямую менять свойства любой поверхности. Точность и методика технологии снимает необходимость воздействовать на поверхность химически для лазерного воздействия.

Основное преимущество технологии – в умении делать уникальные наноструктуры. Этого, по утверждению Гнилицкого, пока не добился никто в мире.

“Можно обработать поверхность нанолазером – и она перестанет смачиваться, будет полностью отталкивать лед. Это очень интересно авиастроительным компаниям. Также мы можем обработать солнечный элемент – и он будет поглощать вдвое больше солнечной энергии, вырастет КПД панели”, – рассказывает глава компании.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Tesla получила патент на технологию лазерной очистки солнечных панелей.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Украина
Теги
альтернативная энергетика возобновляемая энергия Green Oboz
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Хоть один опытный образец из описанного сделан? Нет? Тогда о чем речь?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Правильно будет лузеры и кастрюляголовые технологии, не льстите себе чубажо-пые обезьяны.
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