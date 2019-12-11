Лазеры и нанотехнологии: в Украине научились резко увеличивать мощность солнечных панелей

В Украине при помощи лазерной технологии научились вдвое повышать мощность солнечных панелей.

Об этом рассказал автор технологии и глава компании Novinano Ярослав Гнилицкий, пишет Лига.Tech. По словам инноватора, в Украине подобного оборудования нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Иллюстрация работы лазерного резака media.licdn.com

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"Сердцем" технологии украинца является фемтосекундный лазер, который работает на уровне атомов и молекул, что позволяет напрямую менять свойства любой поверхности. Точность и методика технологии снимает необходимость воздействовать на поверхность химически для лазерного воздействия.

Основное преимущество технологии – в умении делать уникальные наноструктуры. Этого, по утверждению Гнилицкого, пока не добился никто в мире.

“Можно обработать поверхность нанолазером – и она перестанет смачиваться, будет полностью отталкивать лед. Это очень интересно авиастроительным компаниям. Также мы можем обработать солнечный элемент – и он будет поглощать вдвое больше солнечной энергии, вырастет КПД панели”, – рассказывает глава компании.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Tesla получила патент на технологию лазерной очистки солнечных панелей.

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