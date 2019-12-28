Звів платежі до нуля: українець поділився досвідом установки сонячних панелей

Сім'я Скурських з села Борсуки в Тернопільській області встановила на своїй ділянці сонячну станцію потужністю 30 кВт.

Про це повідомляє регіональний портал 0352.ua. За словами глави сім'ї, вперше він задумався про ідею установки джерела відновлюваної енергії, перебуваючи на заробітках у Польщі.

Руслан Скурський разом з сином 0352.ua

"Про альтернативні джерела енергії Руслану Скурському розповів поляк Мартін Станчик, який поскаржився на непідйомні тарифи на оплату енергоносіїв. Після покупки і установки домашньої станції чоловік зміг звести до нуля платежі за електрику", – відзначає видання.

Згодом Скурський повернувся до України з Польщі, де також загорівся ідеєю встановлення сонячних панелей, щоб повторити успішний досвід товариша із сусідньої країни.

"Чоловік досконало вивчив, проаналізував роботу сонячних панелей, за допомогою товариша розробив проект і закупив обладнання китайського виробництва. Тепер подружжя не натішиться, адже зараз вони не тільки користуються безкоштовною електроенергією, а й заробляють, так як при мінімальному виробництві 30 кВт енергії на добу, вони надлишки електрики продають державі за вигідними цінами", – відзначає видання.

За словами власника панелей, вони приносять економічну і екологічну вигоду. Вони також безпечні і стійкі при будь-якій погоді, підкреслює власник.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як киянин Костянтин Сушин встановив сонячні панелі на балконі двокімнатної квартири, після чого став істотно заощадити на комунальних платежах.

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