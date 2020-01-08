В Испании построили самую большую в Европе солнечную электростанцию

Энергетический концерн Iberdrola в Испании закончил постройку солнечной электростанции Нуньес-де-Бальбоа мощностью 500 МВт.
Об этом сообщает GreenTechMedia. Станция заняла территорию порядка 2470 акров.
Солнечная электростанция Нуньес-де-Бальбоа
greentechmedia.com
На территории станции установили более 1,43 млн фотоэлектрических панелей общей стоимостью $325 млн. Их годовая выработка составит 832 ГВт*ч. В качестве поставщиков панелей выступили китайские компании Suntech, Longi и GCL-SI.
В компании отдельно подчеркивают, что процесс создания станции занял всего год. В данный момент на станции проводятся пуско-наладочные испытания при участии энергопровайдера Red Electrica de Espana, при этом запуск объекта планируют осуществить в первом квартале 2020 года.
Солнечная электростанция Нуньес-де-Бальбоа стала крупнейшей в Европе и построена полностью "на рыночных условиях", отмечают в пресс-службе Iberdrola. Возврат инвестиций будет обеспечиваться за счёт продажи электроэнергии в рамках двусторонних договоров купли-продажи, заключенных между Iberdrola и потребителями из "банковского, телекоммуникационного и розничного секторов".
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Китае на территории провинции Чжэцзян построили солнечную электростанцию мощностью 340 МВт.
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