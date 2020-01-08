В Іспанії побудували найбільшу в Європі сонячну електростанцію

Енергетичний концерн Iberdrola в Іспанії закінчив будівництво сонячної електростанції Нуньєс-де-Бальбоа потужністю 500 МВт.

Про це повідомляє GreenTechMedia. Станція зайняла територію близько 2470 акрів.

Сонячна електростанція Нуньєс-де-Бальбоа greentechmedia.com

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На території станції встановили більш 1,43 млн фотоелектричних панелей загальною вартістю $325 млн. Їх річний виробіток складе 832 ГВт*год. В якості постачальників панелей виступили китайські компанії Suntech, Longi і GCL-SI.

У компанії окремо підкреслюють, що процес створення станції зайняв всього рік. В даний момент на станції проводяться пуско-налагоджувальні випробування за участю місцевого енергопровайдера Red Electrica de Espana, при цьому запуск об'єкта планують здійснити в першому кварталі 2020 року.

Сонячна електростанція Нуньєс-де-Бальбоа стала найбільшою в Європі і побудована повністю "на ринкових умовах", відзначають в пресслужбі Iberdrola. Повернення інвестицій буде забезпечуватися за рахунок продажу електроенергії в рамках двосторонніх договорів купівлі-продажу, укладених між Iberdrola і споживачами з "банківського, телекомунікаційного та роздрібного секторів".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Китаї на території провінції Чжецзян побудували сонячну електростанцію потужністю 340 МВт.

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