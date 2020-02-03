Сбежали с солнечными панелями в лес: молодая пара во Франции отказалась от цивилизации

Во Франции семейная пара экологических активистов переехала в самодельный дом из соломы и дерева. Электричество семья получает от солнечных панелей, воду берут из природного источника.

Об этом пишет The New York Times. По словам молодых родителей, им не мешает отсутствие канализации, света и центрального отопления.

Самодельный дом wp.com

33-летний Джонатан Аттиас и его спутница жизни, 34-летняя Кэролайн Перес являются активными членами движения "Плодородное непослушание". Организация пропагандирует возврат к "природным истокам" и призывает всех владельцев участков земли позволять экоактивистам и поклонникам подобного образа жизни строить самодельные жилища на своей территории.

Быт семейной пары экологических активистов из Франции reuters.com

Быт семейной пары экологических активистов из Франции reuters.com

Стоит отметить, что по законам Франции жилища нельзя строить в лесах или сельхозугодьях. Строительство разрешено только в специально отведённых местах и по определённым стандартам.

"Сегодня законы такого не позволяют, поэтому мы говорим: "Зачем ждать, пока изменят законы, чтобы создать новые формы общества?" Мы помогаем людям создавать такие общины, чтобы они жили не просто на природе, а с природой", – утверждают активисты.

Быт семейной пары экологических активистов из Франции reuters.com

Быт семейной пары экологических активистов из Франции reuters.com

Быт семейной пары экологических активистов из Франции reuters.com

Сама пара и её двое детей живут на участке друга семьи. Электричество получают от солнечной панели, тепло даёт дровяная печь. Воду берут из природного источника. Для того, чтобы постирать белье, используется переделанный велотренажер.

Быт семейной пары экологических активистов из Франции reuters.com

"У нас есть обычная стиральная машина и велотренажёр, который мы нашли на свалке. Мы его отремонтировали и переделали, чтобы наша машина стала педальной", – подчеркивает Аттиас.

Оба молодых родителя – вегетарианцы. Овощи выращивают на огороде возле дома. Часть продуктов покупают в магазине.

Глава семейства дважды в месяц даёт лекции в Университете Парижа, а ещё работает журналистом. Его супруга – акушер и зарабатывает тем, что помогает при домашних родах.

Быт семейной пары экологических активистов из Франции reuters.com

Быт семейной пары экологических активистов из Франции reuters.com

Быт семейной пары экологических активистов из Франции reuters.com

"Наша жизнь обрела смысл. Мы пользуемся всем нашим телом, прибегаем к креативности. Люди – очень креативные существа. И здесь у нас есть пространство, чтобы быть креативными, а не только заниматься одним делом", – утверждает Перес.

Четырёхлетняя дочка пары ходит в садик в ближайшую деревню. У семьи также есть автомобиль и медицинская страховка.

Быт семейной пары экологических активистов из Франции reuters.com

Быт семейной пары экологических активистов из Франции reuters.com

Быт семейной пары экологических активистов из Франции reuters.com

При этом мэр деревни, возле которой поселилась пара, недоволен таким соседством. По его словам, подобное строительство является незаконным, причем порой члены этого движения строят свои дома, не получив разрешения владельцев земли.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известный телеведущий Игорь Кондратюк заявил, что смог в 2019 году на добыче энергии при помощи домашней солнечной станции мощностью 11,73 кВт заработать 2360 евро (более 65 тыс. грн).

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