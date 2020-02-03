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3 лютого • оновлено в 14:42
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/ Сонячна енергетика

Втекли з сонячними панелями в ліс: молода пара у Франції відмовилася від цивілізації

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У Франції сімейна пара екологічних активістів переїхала в саморобний будинок із соломи та дерева. Електрику сім'я отримує від сонячних панелей, воду беруть з природного джерела.

Про це пише The New York Times. За словами молодих батьків, їм не заважає відсутність каналізації, світла і центрального опалення.

Саморобний будинок

Саморобний будинок

wp.com

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"Зелена революція": Ґрета Тунберґ вивела на вулиці Давосу активістів

33-літній Джонатан Аттіас та його супутниця життя, 34-річна Керолайн Перес є активними членами руху "Родючий непослух". Організація пропагує повернення до "природних витоків" і закликає всіх власників ділянок землі дозволяти екоактивістам і шанувальникам подібного способу життя будувати саморобні оселі на своїй території.

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

reuters.com

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

reuters.com

Варто відзначити, що за законами Франції житло не можна будувати в лісах або сільгоспугіддях. Будівництво дозволено тільки в спеціально відведених місцях і за певними стандартами.

"Сьогодні закони такого не дозволяють, тому ми говоримо: "Навіщо чекати, поки змінять закони, щоб створити нові форми суспільства? Ми допомагаємо людям створювати такі громади, щоб вони жили не просто на природі, а з природою", – стверджують активісти

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

reuters.com

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

reuters.com

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

reuters.com

Сама пара і її двоє дітей живуть на ділянці одного з друзів сім'ї. Для того, щоб випрати білизну, використовується перероблений велотренажер.

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

reuters.com

"У нас є звичайна пральна машина і велотренажер, який ми знайшли на смітнику. Ми його відремонтували і переробили, щоб наша машина стала педальною", – підкреслює Аттіас.

Обидва молодих батьків – вегетаріанці. Овочі вирощують на городі біля хати. Частину продуктів купують в магазині.

Глава сімейства двічі на місяць дає лекції в Університеті Парижа, а ще працює журналістом. Його дружина – акушер і заробляє тим, що допомагає при домашніх пологах.

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

reuters.com

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

reuters.com

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

reuters.com

"Наше життя набуло сенсу. Ми користуємося всім нашим тілом, вдаємося до креативності. Люди – дуже креативні істоти. І тут у нас є простір, щоб бути креативними, а не тільки займатися однією справою", – стверджує Перес.

Чотирирічна донька пари ходить в садок в найближче село. У сім'ї також є автомобіль і медична страховка.

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

reuters.com

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

reuters.com

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

Побут родинної пари екологічних активістів з Франції

reuters.com

При цьому мер села, біля якого оселилася пара, незадоволений таким сусідством. За його словами, подібне будівництво є незаконним, причому часом члени цього руху будують свої будинки, не отримавши дозволу власників землі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомий телеведучий Ігор Кондратюк заявив, що зміг у 2019 р на видобутку енергії за допомогою домашньої сонячної станції потужністю 11,73 кВт заробити 2360 євро (понад 65 тис. грн).

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Франція
Теги
Екологія Green Oboz
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Чан Джеки
Чан Джеки
каждому свое.придеть время и они вернутся в цивилизацию.но на сегодня какая наша цивилизация ето терор и даст бог они познають что им нать.
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