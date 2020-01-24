"Зеленая революция": Грета Тунберг вывела на улицы Давоса активистов

Экологическая активистка Грета Тунберг приняла участие в массовой акции протеста молодежи на улицах Давоса в Швейцарии.

Об этом сообщает TheNewYorkTimes. Издание отмечает, что прошедшая неделя, которая оказалась насыщенной событиями, закончилась для Греты так же, как началась ее "карьера" два года назад – участием в протестном движении за климат.

Грета Тунберг на улицах Давоса nyt.com

Во время массовой акции Грета также провела публичную пресс-конференцию. Выступая перед собравшимися участниками демонстрации, она заявила, что не чувствует унижения со стороны высокопоставленных чиновников.

"На меня никак не повлияло давление с их стороны. Если мы будем волноваться из-за таких мелочей, то не сможем заниматься тем, что мы делаем".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Грета Тунберг в Давосе заявила об отсутствии прогресса в сокращении выбросов вредных веществ в атмосферу.

"Климат и окружающая среда стали популярными темами для обсуждения. Большое спасибо молодежи, что она продвигает их, но если мы посмотрим на эти проблемы под другим углом, то не было сделано почти ничего, выбросы углекислого газа не были сокращены", – заявила Грета.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!