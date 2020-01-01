Як очистити сонячні панелі від снігу: з'явилася покрокова інструкція

Для того, щоб забезпечити повноцінну роботу сонячних панелей в зимовий час, їх потрібно своєчасно і делікатно очищати від снігу.

Про це йдеться на сайті Eco Tech Ukraine. Видання описує основні рекомендації, яких слід дотримуватися для доглядання за фотоелектричними модулями під час зими.

Сонячні панелі під снігом greenoptimistic.com

З приходом зими у власників сонячних станцій з'являється необхідність часто очищати сонячні панелі від снігу і льоду. Виходячи з порад досвідчених власників станцій, для правильного догляду за модулями слід дотримуватися наступних правил:

Для прибирання снігу можна використовувати саморобну щітку з м'яким ворсом і довгою ручкою. Чистити фотомодулі потрібно делікатно, щоб не подряпати захисне скло.

Обмерзлі ділянки можна не прибирати: без снігу вони швидко розтануть самостійно.

Для очищення снігу часом можна почекати, поки той розтане. Це підійде тим, у кого панелі на даху розташовані під кутом 35 і більше градусів.

Сніг можна змити, однак цей метод непридатний, коли температура сягає в глибокий мінус

Сніг можна розтопити за допомогою полімерних шлангів або легких пластикових труб, по яких подається гаряче повітря, що не допускають скупчення снігу на даху.

При цьому експерти категорично не радять покривати панелі реагентами, якими посипають дороги, або використовувати спеціальний віск для автомобіля, який не дає модулям покритися кригою. Це може принести більше шкоди, ніж користі, а ремонт пошкоджених елементів може вилитися в круглу суму, відзначає видання.

За словами авторів, взимку часто стоїть похмура погода, сонце сідає рано, тому "кожен кіловат на рахунку". Становище ускладнюється тим, що сніг або крижана кірка блокують доступ сонячних променів до панелей, нагадують експерти.

"Частково з проблемою снігового покриву система справляється сама. Сонячні батареї часто монтують на фасади і дахи під кутом, через що сніг тане та під силою тяжіння сповзає вниз. Крім того, панелі під час роботи нагріваються, що також сприяє процесу самоочищення. Інакше справа йде при сильних снігопадах. Коли сніг покриває модулі щільним і товстим шаром, без очищення поверхні не обійтися", – повідомляє видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Ізраїлі вчені з університету імені Бен-Гуріона створили захисний шар для сонячних панелей, який здатний самостійно очищатися від пилу.

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