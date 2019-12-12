Ученые смогли сделать солнечные панели неуязвимыми для загрязнений

В Израиле ученые из университета имени Бен-Гуриона создали защитный слой для солнечных панелей, который способен самостоятельно очищаться от пыли.

Об этом сообщает портал Sauren Energy. Издание отмечает, что покрытия для фотоэлектрических модулей, которые могут самостоятельно очищать себя от грязи, в последнее время привлекают все больше внимания из-за развития возобновляемой энергетики.

По данным исследователей, они смогли создать особое водоотталкивающее покрытие, благодаря которому стекающая по панелям вода захватывает с собой основную часть пыли. Открытие стало возможным благодаря наблюдениям за листьями лотоса, на которые не воздействует пыль из-за особой поверхности, которая также покрыта гидрофобной тканью.

Ученые протестировали свое покрытие на солнечных панелях разных типов, и смогли добиться эффективности очищения панелей на 98%. Исследователи отметили, что лучше всего удаление частиц пыли происходит не из-за низкого трения между каплями и супергидрофобными поверхностями, а из-за увеличения сил, которые "отрывают" частицы от модулей.

Прилипание пыли к солнечным панелям является проблемой №1 для любой солнечной электростанции. В районах с высокой плотностью пыли, таких как пустыня Негев в Израиле, она должна быть решена как можно скорее.

"В природе мы наблюдаем, что лист лотоса остается без пыли и патогенов благодаря своей нанотекстурированной поверхности и тонкому восковому гидрофобному покрытию, которое отталкивает воду. В пустыне пыль накапливается на поверхности солнечных элементов, а их постоянная очистка весьма трудоемка. Вот почему мы сымитировали поведение лотоса на солнечном элементе", – пояснила Табея Хекенталер из Института водных ресурсов имени Цукерберга.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Heliogen в США показала видео работы "умной" солнечной электростанции гелиотермального типа.

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