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11 февраля • обновлено в 12:26
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Следующее поколение энергии солнца: ученые предсказали прорыв для нового материала

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Солнечные панели из перовскита могут совершить прорыв на рынке возобновляемой энергетики из-за своей цены и прочности, однако для широкого внедрения новой технологии нужны миллионы долларов.

Об этом говорится в исследовании MIT News. Авторы отмечают, что перовскит может стать новым поколением материалов для фотоэлектрических модулей, благодаря чему их можно печатать массово, как газеты.

Кристаллы перовскита

Кристаллы перовскита

forbes.com

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"Исследование группы ученых показало, что для прорыва технологии из лабораторий на рынок достаточно всего $40 млн. Следовательно, ситуация на рынке солнечных панелей может измениться буквально со дня на день благодаря распространению технологии создания модулей из перовскита. Невысокая цена этого материала и его физические свойства позволят существенно снизить цену солнечных панелей и повысить их эффективность", – пишет издание.

Изменить ситуацию мешает страх участников рынка делать инвестиции в новую технологию, пока старая, панели из кремния, приносит высокий и стабильный доход. Стартапам, которые хотят работать с новыми материалами, сложно привлечь десятки миллионов долларов, отмечает издание.

"Анализ Министерства энергетики США и альянса ученых из Сингапура выяснил, что перовскит может начать распространение, начиная с нишевых рынков, вроде интернета вещей или энероэффективных зданий. Впоследствии, постепенно расширяясь, технология может захватить более массовые отрасли, пока не доберется до промышленного производства солнечных панелей", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL писал, что исследователи из Массачусетского технологического института разработали прозрачное покрытие, которое сделает панели из перовскита более мощными и менее хрупкими.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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