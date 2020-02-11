Следующее поколение энергии солнца: ученые предсказали прорыв для нового материала

Солнечные панели из перовскита могут совершить прорыв на рынке возобновляемой энергетики из-за своей цены и прочности, однако для широкого внедрения новой технологии нужны миллионы долларов.

Об этом говорится в исследовании MIT News. Авторы отмечают, что перовскит может стать новым поколением материалов для фотоэлектрических модулей, благодаря чему их можно печатать массово, как газеты.

Кристаллы перовскита forbes.com

"Исследование группы ученых показало, что для прорыва технологии из лабораторий на рынок достаточно всего $40 млн. Следовательно, ситуация на рынке солнечных панелей может измениться буквально со дня на день благодаря распространению технологии создания модулей из перовскита. Невысокая цена этого материала и его физические свойства позволят существенно снизить цену солнечных панелей и повысить их эффективность", – пишет издание.

Изменить ситуацию мешает страх участников рынка делать инвестиции в новую технологию, пока старая, панели из кремния, приносит высокий и стабильный доход. Стартапам, которые хотят работать с новыми материалами, сложно привлечь десятки миллионов долларов, отмечает издание.

"Анализ Министерства энергетики США и альянса ученых из Сингапура выяснил, что перовскит может начать распространение, начиная с нишевых рынков, вроде интернета вещей или энероэффективных зданий. Впоследствии, постепенно расширяясь, технология может захватить более массовые отрасли, пока не доберется до промышленного производства солнечных панелей", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL писал, что исследователи из Массачусетского технологического института разработали прозрачное покрытие, которое сделает панели из перовскита более мощными и менее хрупкими.

В мире придумали сьедобный стакан для кофе! Читайте "зеленые" новости в Telegram GreenOboz