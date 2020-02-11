"Сонячні панелі друкуватимуть, як газети": вчені передбачили прорив для нового матеріалу

Сонячні панелі з перовськіту можуть здійснити прорив на ринку відновлюваної енергетики через свою ціну та міцність, однак для широкого впровадження нової технології потрібні мільйони доларів.

Про це йдеться в дослідженні MIT News. Автори зазначають, що перовськіт може стати новим поколінням матеріалів для фотоелектричних модулів, завдяки чому їх можна друкувати масово, як газети.

Кристали перовськіту forbes.com

"Дослідження групи вчених показало, що для прориву технології з лабораторій на ринок достатньо всього $40 млн. Отже, ситуація на ринку сонячних панелей може змінитися буквально з дня на день завдяки поширенню технології створення модулів із перовськіту. Невисока ціна цього матеріалу та його фізичні властивості дозволять істотно знизити ціну сонячних панелей і підвищити їхню ефективність", – пише видання.

Змінити ситуацію заважає страх учасників ринку інвестувати в нову технологію, поки стара (панелі з кремнію) приносить високий і стабільний дохід. Стартапам, які хочуть працювати з новими матеріалами, складно залучити десятки мільйонів доларів, зауважує видання.

"Аналіз Міністерства енергетики США та альянсу вчених із Сінгапуру з'ясував, що перовськіт може почати з нішевих ринків, на зразок інтернету речей або енергоефективних будівель. Згодом, поступово розширюючись, технологія може захопити більш масові галузі, поки не добереться до промислового виробництва сонячних панелей", – підсумовує джерело.

Раніше OBOZREVATEL писав, що дослідники з Массачусетського технологічного інституту розробили прозоре покриття, яке зробить панелі з перовськіту більш потужними та менш крихкими.

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