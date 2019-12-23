До 60%: ученые нашли способ увеличить эффективность солнечных панелей

Эффективность солнечных панелей из перовскита можно повысить до 66% благодаря лазерной технологии. Это втрое превышает эффективность существующих модулей.

Об этом говорится в исследовании группы ученых из Сингапура и Нидерландов, пишет профильный портал SciTechDaily. Авторы открытия разработали метод, который позволяет определять участки батарей с наибольшим потенциалом для добычи электроэнергии.

Во время работы ученые использовали сверхбыстрые лазеры для того, чтобы повысить способность фотоэлектрических элементов поглощать излучение Солнца и превращать его в электроэнергию. Использование перовскита в качестве источника для создания панелей вместе с технологией ученых позволяет довести эффективность такого модуля до 66%, что в три раза превышает текущий предел эффективности солнечных панелей.

Стоит отметить, что у солнечных панелей есть два ключевых параметра: мощность и эффективность. В данный момент по критерию эффективности лидерство удерживает компания Sun Power, чьи панели обеспечивают показатель в 22,8%. На втором месте по эффективности стоят панели LG и REC Solar (21.7%), третье место удерживает Panasonic (20.3%).

Разработку ученых можно совместить с прозрачным покрытием из органического полимера PEDOT, которое сделает солнечные панели более мощными и менее хрупкими. Во время испытаний материала ученые нанесли слой PEDOT на перовскитовый фотоэлемент, который считается потенциальной заменой кремниевых солнечных элементов. В результате производительность перовскитов повысилась, к тому же элементы стали вдвое "выносливее".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученые из Технологического университета Чалмерса в Швеции нашли способ добычи, хранения и использования солнечной энергии при помощи особого вещества на базе углерода, водорода и азота.

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