Европа даст Украине миллионы на развитие возобновляемой энергетики

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский Союз решили выделить Украине и еще трем странам 50 млн евро для "стимулирования развития возобновляемых источников энергии".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации. Согласно сообщению, финансирование получат Украина, Иордания, Ливан и Тунис.

В рамках финансовой поддержки ЕБРР и ЕС предоставят кредиты и обеспечат покрытие рисков для возобновляемых инвестиций частного сектора. В соответствии с новой программой, ЕБРР предоставит гарантии коммерческим банкам, которые выдают кредиты, что позволит им финансировать проекты в сфере возобновляемой энергетики.

Ожидается, что программа гарантий со стороны ЕБРР поможет получить инвестиции общим объемом до 500 млн евро.

"Проекты в рамках этой программы помогут раскрыть значительный потенциал стран в области возобновляемых источников энергии. Также они смогут продемонстрировать, как частный сектор может помочь удовлетворить растущий спрос на энергию. Ожидается, что гарантия предоставит 340 МВт дополнительной установленной мощности возобновляемой энергии. Это означает дополнительные 970 гигаватт-часов в год производства электроэнергии из возобновляемых источников и сокращение ежегодных выбросов парниковых газов", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Украина попала на 8 место рейтинга инвестиционной привлекательности "зеленой" энергетики среди развивающихся стран после того, как поднялась сразу на 55 позиций в 2019 году.

Впоследствии также стало известно, что в ближайшие пять лет возобновляемая энергетика по всему миру вырастет на 50%, что составит 1200 ГВт и по своему объему будет равно общей мощности США.

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