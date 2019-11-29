Ученые смогли устранить серьезный недостаток солнечных панелей

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали прозрачное покрытие из органического полимера, которое сделает солнечные панели более мощными и менее хрупкими.

Об этом сообщает HighTech. Издание отмечает, что покрытие также годится и для производства умной одежды из дышащих тканей.

Фотоэлектрический элемент из перовскита eurekalert.org

Новости Ученые из Сингапура и Нидерландов нашли способ сделать солнечные панели гораздо мощнее

Обычно для производства солнечных панелей сегодня используют оксид индия-олова (ITO), однако это очень хрупкий материал, и спустя незначительное время он трескается. Инженеры создали органический полимер PEDOT, который оказался более чем в десять раз эффективнее прошлой версии.

Новый гибкий материал наносится сверхтонким слоем всего несколько нанометров толщиной. В результате возникает слой, структура которого состоит из крошечных кристаллов, образующих идеальную горизонтальную линию, благодаря чему достигается высокая проводимость.

Для демонстрации возможностей материала разработчики нанесли слой PEDOT на перовскитовый фотоэлемент, который считается потенциальной заменой кремниевых солнечных элементов. В результате производительность перовскитов повысилась, к тому же элементы стали вдвое "выносливее".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Lightsource BP провела испытания, во время которых ресурсы солнечной станции использовали в ночное время.

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