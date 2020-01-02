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2 января • обновлено в 18:01
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/ Солнечная энергетика

В Англии строят уникальный "зеленый" стадион по проекту культового дизайнера

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На территории графства Глостершир в Англии построят первый в мире полностью деревянный футбольный стадион, который оснастят солнечными панелями.

Об этом сообщает ArchDaily. Автором проекта выступила Заха Хадид, одна из самых известных архитекторов современности.

Проект стадиона в английском Глостершире

Проект стадиона в английском Глостершире

archdaily.com

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Стадион, рассчитанный на 5 тысяч зрителей, будет принадлежать футбольной команде "Форест Грин Роверс". Объект оснастят консольной крышей с прозрачной мембраной и массивом солнечных панелей. Они позволят стадиону работать на возобновляемой энергии.

Проект стадиона в Глостершире

Проект стадиона в Глостершире

archdaily.com

На территории вокруг стадиона будут созданы специальные "экологические ландшафтные объекты". Они позволят создавать особые схемы проезда к зданию в дни матчей.

Проект стадиона в Глостершире

Проект стадиона в Глостершире

archdaily.com

После создания стадиона власти также планируют изменить окружающую инфраструктуру и график работы транспорта, чтобы уменьшить уровень загрязнения воздуха вокруг здания. Покрытие стадиона также планируют поливать специально собранной дождевой водой, а срезанную траву продавать фермерам.

Проект стадиона в Глостершире

Проект стадиона в Глостершире

archdaily.com

Проект стадиона в Глостершире

Проект стадиона в Глостершире

archdaily.com

Стоит отметить, что владеющая стадионом команда считается "самой зеленой" профессиональной командой в мире. Здание ее клуба работает на возобновляемой энергии, трава на стадиона не содержит пестицидов и гербицидов, а сами игроки являются вегетарианцами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как во Львове на фасаде бизнес-центра установили масштабную солнечную электростанцию.

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Автор
Алекс Шухарт
Темы
Солнечные панели Энергоэффективность
Место
Англия
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия альтернативная энергетика
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