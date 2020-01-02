В Англії будують унікальний "зелений" стадіон за проєктом культового дизайнера

На території графства Глостершир в Англії побудують перший в світі повністю дерев'яний футбольний стадіон, який оснастять сонячними панелями.

Про це повідомляє ArchDaily. Автором проекту виступила Заха Хадід, одна з найвідоміших архітекторів сучасності.

Проект стадіону в англійському Глостерширі archdaily.com

Стадіон, розрахований на 5 тисяч глядачів, буде належати футбольній команді "Форест Грін Роверс". Об'єкт оснастять консольної дахом з прозорою мембраною і масивом сонячних панелей. Вони дозволять стадіону працювати на відновлюваної енергії.

Проект стадіону в Глостерширі archdaily.com

На території навколо стадіону будуть створені спеціальні "екологічні ландшафтні об'єкти". Вони дозволять створювати особливі схеми проїзду до будівлі в дні матчів.

Проект стадіону в Глостерширі archdaily.com

Після створення стадіону влада також планує змінити навколишню інфраструктуру і графік роботи транспорту, щоб зменшити рівень забруднення повітря навколо будівлі. Покриття стадіону також планують поливати спеціально зібраною дощовою водою, а зрізану траву продавати фермерам.

Проект стадіону в Глостерширі archdaily.com

Проект стадіону в Глостерширі archdaily.com

Варто відзначити, що команда, яка володіє стадіоном, вважається "найзеленішою" професійною командою в світі. Будівля її клубу працює на відновлюваної енергії, трава на стадіону не містить пестицидів і гербіцидів, а самі гравці є вегетаріанцями.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Львові на фасаді бізнес-центру встановили масштабну сонячну електростанцію.

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