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2 січня • оновлено в 18:03
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/ Сонячна енергетика

В Англії будують унікальний "зелений" стадіон за проєктом культового дизайнера

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На території графства Глостершир в Англії побудують перший в світі повністю дерев'яний футбольний стадіон, який оснастять сонячними панелями.

Про це повідомляє ArchDaily. Автором проекту виступила Заха Хадід, одна з найвідоміших архітекторів сучасності.

Проект стадіону в англійському Глостерширі

Проект стадіону в англійському Глостерширі

archdaily.com

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Стадіон, розрахований на 5 тисяч глядачів, буде належати футбольній команді "Форест Грін Роверс". Об'єкт оснастять консольної дахом з прозорою мембраною і масивом сонячних панелей. Вони дозволять стадіону працювати на відновлюваної енергії.

Проект стадіону в Глостерширі

Проект стадіону в Глостерширі

archdaily.com

На території навколо стадіону будуть створені спеціальні "екологічні ландшафтні об'єкти". Вони дозволять створювати особливі схеми проїзду до будівлі в дні матчів.

Проект стадіону в Глостерширі

Проект стадіону в Глостерширі

archdaily.com

Після створення стадіону влада також планує змінити навколишню інфраструктуру і графік роботи транспорту, щоб зменшити рівень забруднення повітря навколо будівлі. Покриття стадіону також планують поливати спеціально зібраною дощовою водою, а зрізану траву продавати фермерам.

Проект стадіону в Глостерширі

Проект стадіону в Глостерширі

archdaily.com

Проект стадіону в Глостерширі

Проект стадіону в Глостерширі

archdaily.com

Варто відзначити, що команда, яка володіє стадіоном, вважається "найзеленішою" професійною командою в світі. Будівля її клубу працює на відновлюваної енергії, трава на стадіону не містить пестицидів і гербіцидів, а самі гравці є вегетаріанцями.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Львові на фасаді бізнес-центру встановили масштабну сонячну електростанцію.

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Автор
Алекс Шухарт
Теми
Сонячні панелі Енергоефективність
Місце
Англія
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія Альтернативна енергетика
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