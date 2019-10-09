Во Львове на стенах и крыше здания установили гигантскую солнечную электростанцию

Во Львове на фасаде бизнес-центра установили масштабную солнечную электростанцию.

Об этом в Facebook сообщил основатель и глава наблюдательного совета компании "ОККО" Виталий Антонов. По его словам, благодаря установленной на здании станции можно будет в ближайшее время зарядить свой электромобиль "чистой энергией".

okko-group.com.ua

Новости Во Львове электростанцию вмонтируют в историческое здание

"На фасаде 7-этажного здания центрального офиса OKKO во Львове завершили монтаж солнечной электростанции. Она является крупнейшей в Западной Украине фасадной СЭС и состоит из 1000 панелей, расположенных на фасаде и крыше многоэтажки. Общая площадь покрытия – 1620 квадратных метров, солнечная электростанция будет производить до 200 000 кВт-часов в год. Этого достаточно, чтобы в течение месяца полностью покрыть потребности в электроэнергии 10 стоквартирных домов", – написал он.

Антонов продемонстрировал снимки здания до и после установки станции. На фото видны солнечные панели, смонтированные на стенах здания.

Здание до установки панелей facebook.com/antonov.v.b

Здание после установки панелей facebook.com/antonov.v.b

По словам представителя компании, установленная во Львове станция не стала первой. Ранее аналогичные проекты были реализованы в Киеве и Черновцах.

"Несколько наших комплексов в Киеве и Черновцах также оснащены собственными кровельными солнечными электростанциями. Мы предложили клиентам подзарядки для электрокаров, создав инфраструктуру на основных автодорогах Украины. В течение следующего года планируем завершить установку еще 350 електрочарджеров. Таким образом, на всех наших комплексах можно будет подзарядить свой электромобиль", – подчеркнул Антонов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Украине на предприятии в Киеве создают солнечные панели.

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