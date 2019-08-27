Как строят ветровые электростанции: появилось впечатляющее видео

Испанская компания Acciona в Мексике построила ветровую электростанцию и сняла весь процесс на видео.

На сайте OBOZREVATEL запустился новый раздел GreenOboz. Мы будем освещать тематику альтернативных источников энергии. Мы дадим ответы на важные вопросы: что такое сфера чистых технологий и как она поможет изменить жизнь людей.

В свежем видео для Вас мы предлагаем посмотреть, как строят ветровые электростанции. На самом деле процесс очень интересный и непростой. В ролике показан весь процесс установки ветрогенератора – от подготовки котлована, монтажа башни, подъема гондолы и закрепления на ней лопастей.

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Если Вам интересна тема зеленой энергетики - следите за новым разделом на сайте OBOZREVATEL - Green Oboz. Раскрываем секреты зеленой энергетики!

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