Отказ от нефти и газа: озвучены перспективы перехода Украины на водород

Украине следует изучать все возможности потенциала возобновляемой энергетики (ВИЭ) страны и уделить особое внимание добыче водорода.

Об этом в интервью Kosatka.Media заявил эксперт по возобновляемым источникам энергии Степан Кудря. По его словам, нужно добывать чистый водород из недр Украины.

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"Это не плохо. В Мали есть такие скважины. Нужно бурить, но это будет недешево. Хотя километр скважины стоит около $1 млн, этим тоже надо заниматься", – заявил ученый.

Эксперт подчеркнул, что если выяснится наличие водорода под землей на территории Украины, его можно подключить сразу в магистрали.

"Даже если он не будет такой чистый, как нужно для топливных элементов, то его можно будет сжигать в котлах или доочищать и заправлять автомобили. И нам нужно в этом направлении работать", – уточнил Кудря.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что использование водорода в качестве энергоносителя позволит упростить интеграцию возобновляемой энергетики в промышленные и бытовые процессы.

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