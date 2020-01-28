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28 января • обновлено в 17:04
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Замена ископаемого газа: в Европе нашли "зеленый" способ добычи водорода

1.8т
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В Бельгии создадут первую в мире установку по производству экологически чистого водорода мощностью 50 МВт. Объект Hyport Oostende будет работать сугубо на энергии ветрогенераторов.

Об этом сообщает RechargeNews. Издание подчеркивает, что проект станет крупнейшим в мире предприятием по добыче "зеленого" водорода.

Замена ископаемого газа: в Европе нашли "зеленый" способ добычи водорода

deutschlandfunk.de

Новости
Зеленая энергетика начала активно использовать водород: как это работает

“Пики выработки электроэнергии ветротурбинами редко совпадают с пиками спроса на энергию. А это означает, что есть возможность компенсировать разрыв между производством и потреблением. Мы должны иметь возможность временно хранить избыточную зеленую энергию, используя водород в качестве энергоносителя, или применять его в качестве альтернативного сырья для перехода промышленности от ископаемого топлива к возобновляемым источникам”, – подчеркивают представители проекта.

Идея об использовании избыточной возобновляемой энергии, которая перегружает общую электросеть, существует уже давно, отмечает издание. Однако впервые ее решили направить на электролиз для получения “зеленого” водорода.

Водород может быть преобразован в электроэнергию с помощью топливного элемента, или его можно просто использовать в газовых турбинах. При этом в обоих случаях единственным выбросом является водяной пар.

В мире ежегодно производится около 69 млн тонн водорода, в основном, для использования в нефтепереработке, в производстве удобрений и в других отраслях. По данным Международного энергетического агентства, около 99% этого водорода получают из ископаемого топлива. При этом в атмосферу выбрасывается 830 млн тонн CO2 каждый год, что превышает совокупный уровень выбросов Великобритании, Франции и Бельгии.

Основной процесс производства водорода, паровая конверсия метана, приводит к выбросу до 12 тонн углекислого газа на каждую тонну итогового вещества. Однако этот “ископаемый” водород производить гораздо дешевле, чем “зеленый”: его цена составляет порядка $1,5 за кг, при этом цена "зеленого" водорода может доходить до $10-15 за кг.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в будущем климатически-нейтральная экономика Европы будет основана на использовании биотоплива и водорода, которые полностью заменят собой ископаемый газ.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Бельгия
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
"Пики выработки электроэнергии ветротурбинами редко совпадают с пиками спроса на энергию" То есть, турбины - это фуфло. Теперь впаривают очередное, которое "получают из ископаемого топлива", т.е. нефти и газа. Вот на хрена из газа добывать водород, чтоб пускать его на производство электроэнергии? Не проще напрямую из газ пускать на производство электричества?
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Чубатые скушают этот бpeд, потому что химию в школе не учили, и не знают сколько будет стоить такое топливо. И кстати угадайте основного производителя водорода в мире =))
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