Заменит газ? В Украине нашли обширное месторождение водорода

Ученые Национальной академии наук Украины нашли месторождение природного водорода на территории Ровенской области.

Об этом рассказал академик-секретарь Национальной академии наук Украины Александр Пономаренко, сообщает Kosatka.Media. По словам эксперта, сейчас необходимо начать бурение скважин для последующей добычи.

Баки для водорода alicdn.com

"В центральной части Земли является водород, который выделяется на поверхность через разломы в результате тектонических процессов. В Мали уже есть скважины, которые таким образом добывают водород, который имеет чистоту 98%", – рассказал Пономаренко.

Во время совещания ученый также призвал Министерство энергетики и защиты окружающей среды помочь со скважинами.

"В Украине, в Ровенской области, есть естественные ассоциации пород, аналогичные с малийскими, и по возрасту, и по составу. В ближайшем будущем мы сможем добывать водород чрезвычайно перспективным для Украины способом", – рассказал Пономаренко.

По данным эспертов, физические свойства водорода, по сравнению с другими топливно-энергетическими ресурсами, значительно превышают даже природный газ за тепло производством, отмечает издание ZIK. "Водород, который является возобновляемым источником энергии, отсоединяясь и соединяясь с другими химическими элементами косвенно выделяет большое количество тепла и постоянный ток", – отмечают авторы издания.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что использование водорода в качестве энергоносителя позволит упростить интеграцию возобновляемой энергетики в промышленные и бытовые процессы.

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