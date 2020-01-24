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24 января • обновлено в 14:07
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/ Энергоэффективность

Заменит газ? В Украине нашли обширное месторождение водорода

2.8т
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Ученые Национальной академии наук Украины нашли месторождение природного водорода на территории Ровенской области.

Об этом рассказал академик-секретарь Национальной академии наук Украины Александр Пономаренко, сообщает Kosatka.Media. По словам эксперта, сейчас необходимо начать бурение скважин для последующей добычи.

Баки для водорода

Баки для водорода

alicdn.com

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"В центральной части Земли является водород, который выделяется на поверхность через разломы в результате тектонических процессов. В Мали уже есть скважины, которые таким образом добывают водород, который имеет чистоту 98%", – рассказал Пономаренко.

Во время совещания ученый также призвал Министерство энергетики и защиты окружающей среды помочь со скважинами.

"В Украине, в Ровенской области, есть естественные ассоциации пород, аналогичные с малийскими, и по возрасту, и по составу. В ближайшем будущем мы сможем добывать водород чрезвычайно перспективным для Украины способом", – рассказал Пономаренко.

По данным эспертов, физические свойства водорода, по сравнению с другими топливно-энергетическими ресурсами, значительно превышают даже природный газ за тепло производством, отмечает издание ZIK. "Водород, который является возобновляемым источником энергии, отсоединяясь и соединяясь с другими химическими элементами косвенно выделяет большое количество тепла и постоянный ток", – отмечают авторы издания.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что использование водорода в качестве энергоносителя позволит упростить интеграцию возобновляемой энергетики в промышленные и бытовые процессы.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Украина
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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фил филька
фил филька
"в центральной части земли является водород")) верните в украину образование и русские школы. ну невозможно читать без смеха)
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
В Ровенской, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской областях после публикации новостей о потерях ВСУ на Донбассе очень часто выбросы в атмосферу свидомого сероводорода
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